أسعار النفط تستعيد قوتها بعد ان هوت بالجلسة السابقة

المستقلة/- استعادت أسعار النفط قوتها، يوم الاثنين، بعد أن هوت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، مع تفاؤل بإعادة فتح الصين وتعافي الطلب على النفط طغى على المخاوف من ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 79.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.01 دولاراً للبرميل بارتفاع 72 سنتاً.

ورغم زيادة حالات COVID في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك، فإن التفاؤل والسياسة التيسيرية تعملان على تحسين توقعات الطلب على النفط.

وارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3٪ الأسبوع الماضي حيث ظل خط أنابيب من كندا إلى الولايات المتحدة مغلقًا. أدى إغلاق خط الأنابيب، الذي تبلغ قدرته على إرسال 622 ألف برميل يوميًا من الخام الكندي إلى مصافي التكرير الأمريكية، إلى دعم أسعار درجات الخام الأمريكية الثقيلة.

كما دعم إعلان وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الجمعة، أنها ستبدأ في إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي، توقعات ارتفاع الأسعار.

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