أسعار النفط ترتفع في مستهل تعاملات الثلاثاء

المستقلة/-ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها أمس الاثنين مع إقرار حزمة تحفيز للاقتصاد الأمريكي بنحو 1.9 مليون دولار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.4% إلى 68.52 دولار للبرميل، وذلك بعدما تجاوز حاجز 71 دولارًا أمس الإثنين.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% عند 65.17 دولار للبرميل.

 

وقررت أوبك الإبقاء على مستويات انتاج النفط كما هي دون تغيير خلال أبريل،كما قررت السعودية الاستمرار في سياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وهو مادعم صعود أسعار النفط .

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