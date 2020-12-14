أسعار النفط تتراجع دون 50 دولارا للبرميل

المستقلة/- بدلت أسعار النفط من مكاسبها الصباحية للتحول للتراجع خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مع توقعات بتراجع الطلب على النفط العالمي خلال 2021.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 0.2% إلى 49.88 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم شهر يناير بأكثر من 0.2% إلى 46.47 دولار للبرميل.

وتعتقد أوبك أن الطلب العالمي على الخام سوف يتراجع في العام الحالي بنحو 9.77 مليون برميل يومياً ليسجل مستوى 89.99 مليون برميل يومياً.