أسعار النفط تتجاوز 67 دولارا للبرميل

المستقلة/-واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد خام برنت فوق مستوى 67 دولارا للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنحو 2.5 بالمائة إلى 63.21 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي “برنت” تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.6 بالمائة إلى 67.10 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات تراجع قوي لإنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر مليون برميل يومياً، بفعل موجة الطقس البارد في ولاية “تكساس”.