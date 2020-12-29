أسعار الذهب ترتفع إلى 1878 دولارا للأوقية

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المستقلة/- أنهت أسعار الذهب تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع، مع تراجع سعر الدولار الأمريكي جراء اقرار حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي.
، وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل مستوى 1882.90 دولار للأوقية.
، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1878.1 دولار للأوقية.
وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة على 90.05.

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