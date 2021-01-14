أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

المستقلة/- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار والعائد على السندات الأمريكية، وفقد الذهب نحو 10 دولار من قيمته.

و انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة، أو ما يعادل 10.20 دولار، ليصل إلى مستوى 1844.70 دولار للأوقية.

بينما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1845.30 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 90.51.