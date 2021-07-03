أسطورة يوفنتوس يكشف دخول رونالدو في مشاكل مع زملائه

المستقلة/- اعترف ديفيد تريزيجيه، أسطورة يوفنتوس، بأن كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز، دخل في أزمات مع بعض زملائه في يوفنتوس.

وقال تريزيجيه في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت “أريد إعادة تقديم نفسي في عالم كرة القدم، هناك العديد من المدربين والمديرين الشباب، أعتقد أننا في بداية لفترة تغيير الأجيال”.

وأضاف “رونالدو أصبح أفضل صفقة في النادي، لم يتوقع أحد ذلك”.

وتابع “دخل رونالدو في بعض الأزمات مع زملائه. يمكنك اكتشاف هذا الأمر، لكنه سجل 100 هدف”.

وواصل “أعتقد أنه لم يتمكن مدرب من إدارة رونالدو مثل زيدان، ربما كان هناك بعض النقص في الحوار داخل يوفنتوس خلال مرحلة ما”.

وأكمل “يمكن للمدرب أن يقول للاعب (شاهد هذه المباراة.. لقد كنت تسير لمدة 90 دقيقة، ويجب أن تساعدني للفوز بالمباريات)”.

واختتم “هناك لاعبون لا تريد كسب عداوتهم، لأنهم يجعلونك تفوز بالمباريات. رونالدو واحد منهم وديبالا أيضًا، لكن البعض الآخر ومع كل الاحترام الواجب، ليسوا بنفس القدر”.