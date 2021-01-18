أسطورة ليفربول يشن هجوما قويا على محمد صلاح

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(المستقلة) شن جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، هجوما قويا على محمد صلاح، نجم هجوم “الريدز”، بعد مشاركته في التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وقال سونيس في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “كانت هناك لحظة في الشوط الثاني عندما كان صلاح في مواجهة واحد ضد واحد مع لوك شو لاعب يونايتد، لكنه فضّل تمرير الكرة إلى الخلف، وأعتقد أن هذا قال الكثير عن أدائه اليوم”.

وأتم تصريحاته قائلا: “صلاح لم ينجح في تخطي شو ولو مرة واحدة، وكان الأخير أفضل من رأيته يتعامل مع النجم المصري، الذي قدم مباراة باهتة”.

وشارك محمد صلاح في 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 4 أهداف.

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