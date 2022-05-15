أسطورة كرة القدم يعتنق الإسلام ويفجّر مفاجاة من داخل المسجد

المستقلة /- من خلال مقطع فيديو، أعلن نجم منتخب الكاميرون السابق باتريك مبوما اعتناقه الدين الإسلامي، وقرر تغيير اسمه، من داخل مسجد بوناموسادي في إحدى أكبر المدن الكاميرونية.

وظهر مبوما البالغ من العمر 51 عاماً، داخل المسجد برفقة عدد من رجال الدين المسلمين، حيث ردد الشهادتين أمام حشد من الحضور الذين لم يخفوا ابتهاجهم باعتناقه للإسلام.

وقرر باتريك مبوما تغيير اسمه إلى اسم جديد يتناسب مع ديانته الجديدة، وقد اختار اسم “عبد الجليل”، بحسب موقع actucameroun، ولم يعلق الكاميروني على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن بشأن اعتناق الدين الإسلامي.

وكان النجم الكاميروني قد هنأ المسلمين في الكاميرون بمناسبة حلول شهر رمضان الماضي، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ونشر تصميماً كُتب عليه “رمضان كريم”، ثائل: “إلى كل الجالية المسلمة حول العالم ولمن يحترمها، أتمنى صياماً مقبولاً”.

مبوما أحد أشهر المهاجمين في تاريخ الكاميرون والقارة الإفريقية، خاض مع الفريق 57 مباراة دولية، سجل فيها 33 هدفاً، وسجّل باتريك خلال مسيرته الدولية 11 هدفاً بقميص منتخب الكاميرون في بطولات كأس الأمم الإفريقية، كما شارك في نسخة عام 1998 في بوركينا فاسو، لكنه لم يسجل أي هدف، ونال عام 2000، جائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي.

كما شارك في كأس العالم 1998 بفرنسا، وسجل هدفاً في مرمى تشيلي، وفي عام 2000 سجل هدفاً مذهلاً في مرمى منتخب فرنسا خلال مباراة ودية.

وكان قد لعب الاسطورة الكاميرونية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وكالياري وبارما الإيطاليين، كما أمضى فترة في الملاعب العربية رفقة الاتحاد الليبي.