أسرع علاج للتخلص من قشرة الشعر

المستقلة /- يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر وهناك اختلاف فى أنواع قشرة الشعر فمنها من هو مزمن لا يستجيب سريعا للعلاج، لذلك عليهم استشارة الطبيب المختص، والبعض الآخر يعاني من قشرة شعر بسيطة لذلك تقدم له خبيرة التجميل منى صابر هذا العلاج الفعال.

زيت الزيتون لعلاج قشرة الشعر

زيت الزيتون يحتوي على العديد من الخصائص التى تعالج قشرة الشعر وتساعد فى علاج تقصف الشعر.

المكوّنات:

نصف كوب من زيت الزّيتون.

طريقة التّحضير: