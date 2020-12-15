أسرع حيلة للتخلص من بقع الشيخوخة

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- مع تقدمك في السن ، تظهر البقع الداكنة على بشرتك، هذه البقع تسمى بقع الشيخوخة ، أو بقع الكبد، ويمكن أن تظهر على “وجهك ، ساقيك ، ذراعيك ، كتفيك ، يديك” في أي مكان من جسمك، وهي شكل من أشكال فرط التصبغ.

فرط التصبغ

هو مرض شائع يؤدي فيه الإفراط في إنتاج الميلانين (صبغة طبيعية داخل الجلد) إلى ظهور بقع داكنة ومتفاوتة في البشرة. وهي ليست خطيرة ، وعلى الرغم من أهمية مراقبتها؛ استشر طبيبك عندما يحدث الآتي:

– يصبح لون بعض البقع أغمق من غيرها.

– تظهر دائرة داكنة حول واحدة (أو أكثر) من النقاط تستمر في النمو أو تبدأ في التحول إلى لون يقترب الحمرة

وليس هناك ما يضمن أن البقع العمرية الخاصة بك ستختفي تمامًا. وأيضًا ، يمكن أن تختلف النتائج من شخص لآخر.

العلاج

– البصل وخل التفاح.. يساعد عصير البصل في تقليل الندبات. ثم هناك خل التفاح الذي يساعد في إزالة طبقات الجلد الميتة. فباستخدام هذين المكونين يمكنك استعادة بشرتك لتبدو منتعشة بسهولة شديدة.

اخلطي عصير البصل مع خل التفاح وضعيه على البقع الداكنة. كرري هذا يوميًا لمدة أسبوعين وستلاحظ أن البقع ستبدأ في التفتح.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

السفير الكندي يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في تطوير كربلاء

اخر الاخبار

سبتمبر المقبل..أبل تصدر “أيفون13”

اخر الاخبار

أسرع حيلة للتخلص من بقع الشيخوخة

اخبار مصر

مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار

اخر الاخبار

أرباح الذهب تتجاوز 20 دولارا للأوقية

اخر الاخبار

“أوبك” تحذر من السرعة في زيادة إنتاج النفط

اخر الاخبار

إعلاميّة لبنانية تتعرّض للتهديد بالقتل – فيديو