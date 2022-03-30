أستراليا تبحث الاستثمار الزراعي والحيواني  في كربلاء 

محافظ كربلاء مع سفيرة استراليا

المستقلة / علي النصر الله / .. بحثت سفيرة استراليا في العراق باولا غانلي ، اليوم الاربعاء ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية في المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا ” خلال اللقاء افاق التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة ، ودولة استراليا عبر الحكومة الاتحادية في مجال الاستثمار”.

وأضاف وجهنا خلال اللقاء ، دعوة الشركات الاسترالية العمل في المحافظة والاستثمار فيها خصوصا في المجال الزراعي والثروة الحيوانية “.

 

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