أستراليا تبحث الاستثمار الزراعي والحيواني  في كربلاء 

المستقلة / علي النصر الله / .. بحثت سفيرة استراليا في العراق باولا غانلي ، اليوم الاربعاء ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية في المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا ” خلال اللقاء افاق التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة ، ودولة استراليا عبر الحكومة الاتحادية في مجال الاستثمار”.

وأضاف وجهنا خلال اللقاء ، دعوة الشركات الاسترالية العمل في المحافظة والاستثمار فيها خصوصا في المجال الزراعي والثروة الحيوانية “.