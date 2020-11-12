أستثمار ذي قار تعلن عن فرص جديدة وسحب رخص المشاريع المتلكئة

المستقلة.. قال رئيس هيئة أستثمار ذي قار حميد الحصونة ، بأن مؤتمرا صحفيا سيعقد في الايام المقبلة للإعلان عن منح اكثر من ثلاثين رخصة لمشاريع مهمة في المحافظة، مبينا ان هذه المشاريع ستوفر الاف فرص العمل لأبناء المحافظة .

كما كشفت هيئة استثمار ذي قار ، عن قرب طرح مشاريع مهمة وحيوية كفرص استثمارية و عن تشكيل لجان تقييم وسحب المشاريع المتلكئة وتوجيه الانذارات لها.

وقال الحصونة هنالك مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٩ وعددها مايقارب الخمسين مشروعا.. حيث تم تشكيل لجنة تقييم وسحب المشاريع المتلكئة بعد توجيه الانذارات لها ،لافتاً الى ان الهيئة لن تروج طلب لاي مستثمر متلكئ في مشاريع جديدة .

وأشار الى ان ” الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظ داعمة ومساندة لعمل الهيئة وقدمت الكثير من التسهيلات من اجل نجاح المشاريع الاستثمارية في المحافظة .كما تم تنسيق العمل مع الدوائر المعنية من اجل رفع العقبات امام المستثمر وانجاز الموافقات بإسرع وقت ممكن .