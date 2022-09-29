أستاذ بالاقتصاد يرجح تنظيم موازنة 2023 على عجز تخطيطي

المستقلة/- رجّح أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، الخميس، تنظيم موازنة 2023 على عجز تخطيطي، فيما حدد أربعة أسباب وراء ذلك التوقع.

وقال المرسومي في تدوينة تابعته المستقلة ، “حكومة السوداني والفائض المالي.. هناك إشكالية في القول بأن الحكومة العراقية القادمة سيكون تحت تصرفها فائض مالي كبير يزيد عن 25 ترليون دينار وستستخدمها في استحداث وظائف جديدة وتعيينات وإنشاء مشاريع انتخابية”.

وأوضح، “لان الفائض المذكور قد تم انفاقه ضمن قانون الامن الغذائي وهو حتى وان لم يصرف كله هذا العام فسيتم وضع المتبقي منه في حساب الأمانات ويصرف في العام القادم”.

وأضاف، “ومن ثم فأن موازنة 2023 ستنظم على الأرجح بعجز تخطيطي بسبب: اولا جنوح أسعار النفط نحو الانخفاض، وثانيا الأعباء المالية الثابتة المترتبة على قانون الامن الغذائي، وثالثا زيادة عدد السكان اذ عدد سكان العراق قد ارتفع بنحو مليوني فرد بين عامي 2021 و 2023، ورابعا زيادة حصة كردستان في الموازنة القادمة”.