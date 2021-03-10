أستاذة جامعية أسترالية تدعي بمحاولة إيران تجنيدها كجاسوسة

المستقلة/- قالت الاستاذة الجامعية الاسترالية البريطانية كايلي مور غيلبرت التي أفرج عنها بعدما أمضت سنتين في سجن إيراني بتهمة التجسس إن طهران حاولت أن تجندها كجاسوسة في مقابل الإفراج عنها.

وفي أول مقابلة لها منذ عودتها إلى أستراليا في تشرين الثاني/نوفمبر روت كايلي مور غيلبرت الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط أن السلطات الإيرانية طلبت منها مرات عدة أن تتجسس لحسابها.

وأوفقت الاستاذة الجامعية في العام 2018 ووجهت إليها تهمة التجسس وحكم عليها بالسجن عشر سنوات. وهي دفعت على الدوام ببراءاتها.

وأوضحت لمحطة “سكاي نيوز أستراليا”، “أدركت أن السبب الذي منعهم من إجراء مفاوضات فعلية مع استراليا هو أنهم أرادوا تجنيدي. أرادوا ان أعمل لحسابهم كجاسوسة”.

وقالت أيضا إنها تعرضت للضرب خلال اعتقالها وشعرت بأن السبعة أشهر التي امضتها في الحبس الانفرادي هي “تعذيب نفسي”، مشددة على أن ذلك “خلف أضرارا. شعرت بألم جسدي جراء الصدمة النفسية الناجمة عن تلك الزنزانة”.

وأوضحت “إنها غرفة مساحتها متران بمترين من دون مرحاض ولا تلفزيون خالية من كل شيء”، وأكدت أنها شعرت بأنها “محطمة” جراء سجنها مشددة على أنها فكرت بالانتحار، وتابعت تقول “انتابني شعور بأني لو كان علي أن أمضي يوما إضافيا كهذا سانتحر. لكن بطبيعة الحال لم أحاول أبدا”.

وانتقدت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الأسترالية مع قضيتها بلزومها الصمت فيما كانت تتفاوض سرا للإفراج عنها، ورأت “لو كشف عن معاناتي علنا لما كان ممكنا أن أحكم بالسجن عشر سنوات على ما أظن”.

وأضافت مور غيلبرت “لم يحصل تسليط للضوء (على القضية) أو اهتمام”، وقالت: إن وضعها الصحي “بات موضع اهتمام أكبر” عندما احتل خبر سجنها صدارة الصحف.

وأوقف الحرس الثوري الإيراني مور غيلبرت في العام 2018 بعدما شاركت في مؤتمر في قم في وسط البلاد، وأفرج عنها في مقابل الافراج عن ثلاثة إيرانيين يشتبه في ضلوعهم في مخطط مفترض كان يستهدف دبلوماسيين إسرائيليين.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “مريض نفسي” مطرب مهرجانات شهير يهاجم رامز جلال

رياضية

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يفشل في تخطي باريس سان جيرمان

اخر الاخبار

فيديو.. نيقولا معوض يحتفل بزفافه على شاطئ البحر

اقتصادية

فايزر تتوقع انتاج 3 مليون جرعة من لقاح كورونا في 2022

اخر الاخبار

أستاذة جامعية أسترالية تدعي بمحاولة إيران تجنيدها كجاسوسة

اخر الاخبار

أسعار الذهب ترتفع فوق 1720 دولار للأوقية

اخر الاخبار

اتهام جديد لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

اخر الاخبار

اتهام جديد لحاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

اخر الاخبار

فيديو.. روبي تطلق “حتة تانية” على يوتيوب

اخبار العراق

الشرطة تعلن سيطرتها على نزاع عشائري مسلح في العمارة

اخر الاخبار

اختراق حساب BTS على تيك توك

اخبار العراق

طالبتان بجامعة ميسان يكتشفن خطأ في كتب طبية منهجيه عالمية

اخبار العراق

دراسة جديدة تعيد النظر بتاريخ انقراض إنسان “نياندرتال”

اخر الاخبار

عوامل صعود أسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل

اخر الاخبار

فيديو.. هكذا احتفلت يسرا بعيد ميلادها الـ66

رياضية

محمد صلاح يقود ليفربول أمام لايبزيج

اخر الاخبار

ارتفاع السندات الأمريكية يهبط بسعر الدولار الأمريكي