أسباب وعلاج تساقط الشعر المفرط في الخريف

المستقلة /- هل تلاحظين تساقط الشعر بكثافة خلال هذه الفترة من العام، فبعد انقضاء فصل الصيف والمباشرة بفصل الخريف، واستكمالاً في فصل الشتاء يلاحظ عدد كبير من النساء تساقط الشعر بغزارة في فرشاة الشعر أو عند الاستحمام.

نشرت عدة دراسات وفق صحيفة (ذا صن)ابريطانية، حول الموضوع أن السبب الرئيسي للتساقط يتعلق بالحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، ففي العام الماضي أشارت دراسة نُشرت في (المجلة البريطانية للأمراض الجلدية)، فحواها اعتبار موسم الخريف الموعد المحدد لتساقط الشعر بشكل طبيعي.

حيث درس باحثون من (جامعة جون هوبكنز وجامعة واشنطن)، بيانات ومؤشرات احصائية حول (تساقط الشعر) من ثمانية بلدان لمدة 12 عامًا، ثم قارنوا البيانات بشكل شهري وموسمي، وكانت النتائج متشابهة في جميع البلدان.

و قال المؤلف المشارك شون كواترا الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، للصحة: ​​”زيادة تساقط الشعر في فصل الخريف والشتاء أمر طبيعي، ولكن من منظور تطوري، فإن أحد أدوار الشعر هو توفير الدفء، ولكن انتهاء دورة حياة الشعرة عادة يكون خلال فصل الخريف”.

وأضاف يفقد الشخص العادي ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا كجزء من دورة النمو الطبيعي للشعر، وأن حوالي 90٪ من شعيرات الرأس في دورة نموها، والتي تستمر ما بين سنتين إلى ست سنوات، بمجرد انتهاء دورة نموهم، فإنهم يسقطون. ولكن إذا كنت قلقة من فقدان الكثير من الشعر، فيمكنك استشارة الطبيب لأسباب قد تكون صحية أو قد تعود لسوء تغذية.