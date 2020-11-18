أسباب ظهور الشيب المبكر

المستقلة /- إذا كنت تعتقد أنك الشخص الوحيد الذي ظهر لديه الشيب مبكرًا،فأنت مخطئ، يعتبر الشيب المبكر أمراً شائعاً ومحرجاً لدي عدد كبير من الأشخاص، وفي حين أنه قد يكون مزعجاً، بحث موقع (برايت سايد) بشكل أعمق وفق أحدث الدراسات الطبية لمعرفة الأسباب الرئيسية لظهور الشيب، وكانت الأسباب كالتالي:

نقص فيتامين (B12):

إن نقص فيتامين (B12) هو السبب الأكثر شيوعًا لشيب الشعر المبكر، حيث يمكن أن يؤدي أيضاً لضعف الشعر وتساقطه، ولتجنب ذلك، تأكد من تضمين أطعمة مثل البيض ولحم البقر والتونة والسلمون في نظامك الغذائي، يمكنك أيضًا تناول فيتامين (B12) كمكملات.

عدم انتظام عمل الغدة الدرقية:

تؤثر مشاكل الغدة الدرقية مباشر على بصيلات الشعر، بحيث إذا كنت تعاني من الشعر الرمادي المبكر أو تشوهات مثل الشعر الهش أو الدهني، فقد يكون ذلك بسبب اختلال وظيفي في الغدة الدرقية.

عدم اتباع نظام غذائي متكامل:

يمكن أن يساهم عدم اتباع نظام غذائي صحي في الوصول إلى الشيب المبكر، وجدت العديد من الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع أن الفيريتين والكالسيوم وفيتامين (D3) والنحاس والزنك والحديد يمكن أن يحافظ على صحة شعرك.

التوتر الزائد:

ربط الخبراء الشيب المبكر بالتوتر الزائد يؤثر على إجهاد الخلايا الجذعية المسؤولة عن تجديد الشعر، مما يؤدي إلى الشيب المبكر قبل أن يحين الوقت المناسب.

عوامل وراثية:

قد ترث الشيب المبكر من والديك وأجدادك، وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، تلعب الجينات دورًا كبيرًا في تحديد متى يتحول إلى اللون الرمادي، إذا كان لديك شخص ما في شجرة عائلتك ذو شعر رمادي مبكرًا، فمن المحتمل أن تمر بنفس التجربة من الشيب المبكر.

استعمال المواد الكيميائية:

من الشامبو إلى صبغات الشعر ، يمكن أن تؤدي معظم منتجات الشعر إلى شيب الشعر، المواد الكيميائية الضارة الموجودة فيها تقلل من مستوى الميلانين، مما يجعل شعرك يفقد لونه الطبيعي في النهاية.

الحقيقة القاسية هي أنه بمجرد أن يصبح لون الشعر رمادي، لن تتمكن من استعادة لونه الأصلي مرة أخرى، ومع ذلك هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لمنع شعرك من التحول إلى اللون الرمادي، إحمي شعرك من أضرار أشعة الشمس غطي رأسك كلما خرجت إن أمكن، وتجنب مكواة تجعيد الشعر ومجففات الشعر، و استخدم مشط باستخدام فرشاة شعر واسعة، مع استخدام الزيوت الطبيعية لتدليك فروة الرأس والشعر بانتظام.