أسباب ظهور التجاعيد بسن العشرين

المستقلة /- تتعدد اسباب ظهور التجاعيد في سن العشرين. وهي المشكلة التي تواجهها الكثير من البنات. ويطرحن في هذا السياق العديد من الاسئلة. وهو ايضاً ما اثار اهتمام الاختصاصيين. ولهذا اجريت الابحاث التي تهدف الى معرفة العوامل المسببة لظهور علامات التقدم في السن على البشرة في سن مبكرة. ومن المهم التعرف عليها لأنها ترتبط غالباً ببعض العادات اليومية السيئة التي تتبعها الكثيرات.

عوامل تسبب التجاعيد في العشرين

لكل من تبحث عن اسباب ظهور التجاعيد في سن العشرين ننبه الى بعض العوامل التي يمكن ان تعزز احتمال حدوث هذه المشكلة.

1 التعرض المكثف لأشعة الشمس

– يعتبر من ابرز اسباب شيخوخة البشرة.

– يؤدي تعريض البشرة لوقت طويل لأشعة الشمس يومياً الى تدمير ألياف الكولاجين التي تؤمن مرونتها وشبابها. ويطلق الخبراء على ذلك تسمية عملية تنكس النسيج المرن الشمسي.

– يسبب هذا تعب البشرة وجفافها. كما يمكن ان يزيد احتمال الاصابة بمرض سرطان الجلد. لذا من الضروري الحرص على عدم التعرض للشمس في اوقات الذورة اي من الساعة 11 ظهراً حتى الـ3 من بعد الظهر وتطبيق كريم بدرجة حماية كافية.

2 تناول كمية كبيرة من السكر

– هذا هو الخطأ الذي ترتكبه الكثيرات. وهو ما يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم وحدوث عملية الغليكاتيون. وتلحق هذه العملية الضرر بالكولاجين ايضاً ما ينتج عنه ظهور التجاعيد والخطوط.

3 وضعية النوم

يمكن ان تؤثر على حالة بشرة الوجه الى حد كبير. لذا تنصح الخبيرات بعدم النوم على احد الجانبين مع إلصاق الوجه بالوسادة. والافضل في هذه الحالة الاستلقاء على الظهر او اختيار وسادة ذات غطاء مصنوع من الحرير او الساتان او القطن الطبيعي.

4 النقص في البروتين

– يعني هذا ان الكربوهيدرات تشكل جزءًا مهماً من النظام الغذائي. وعند تناولها يحولها الجسم الى سكريات، الامر الذي يؤدي الى جمود الانسجة الضامة والى تكون الخطوط والتجاعيد.

– ومن اجل منع هذا من الضروري الحرص على تناول الاطعمة التي تحتوي على البروتين. فهو يساعد على الحفاظ على نعومة انسجة البشرة وليونتها. كما انه يحفز الجسم على انتاج الكولاجين والايلاستين وحمض الهيالورونيك.

5 الاكتئاب

– تنعكس الحالة النفسية الى حد كبير على صحة البشرة. فالاكتئاب يؤثر بشكل سلبي على الحمض النووي للخلايا ما يوقف عملية انقسامها وتجددها ويسبب موتها المبكر.

– يمنع الشعور بالحزن والكآبة والتوتر النوم والاكل بطريقة صحية. الامر الذي ينعكس على البشرة.

– من المهم في هذه الحالة التحدث الى طبيب اختصاصي وتناول المتممات العشبية المهدئة.

6 النقص في المغذيات

– يعتبر هذا النقص من ابرز اسباب ظهور التجاعيد في سن العشرين. ولمنعه من الضروري الحرص على تناول المأكولات التي تحتوي على مضادات الاكسدة ومنها البيتا كاروتين والليوتين والليكوبين والفيتامين E. وللحصول عليها من المهم التركيز على تناول الخضار والفواكه الطازجة.

– ننصح ايضاً باستهلاك الاصناف التي تحتوي على الفيتامين C لأنه يحفز انتاج الكولاجين. ومنها التوت والفراولة والبرتقال وغيرها.

7 عدم النوم لساعات كافية

من اجل الحفاظ على صحة البشرة وجمالها وحيويتها، لا بد من النوم لعدد ساعات كاف. ولهذه الغاية لا بد من تنظيم مواعيد النوم على الا تقل مدته عن 7 ساعات في كل ليلة. ومن الضروري في هذه الحالة ابعاد كل العوامل التي تؤثر عليه سلباً مثل الهاتف الخلوي والتلفزيون وغيرهما.

ومن اسباب ظهور التجاعيد في سن العشرين ايضاً العامل الوراثي. وفي هذه الحالة يجب الحرص على تقديم العناية المبكرة للبشرة في الصباح والمساء وتنظيفها وشرب ما لا يقل عن ليرتين من الماء يومياً والنوم جيداً وتناول الاطعمة المغذية.