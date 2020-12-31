أسباب رئيسية وراء اكتساب الوزن في الشتاء

المستقلة /- يجلب فصل الشتاء معه مجموعة من المخاوف الصحية. لا يقتصر الأمر على ظهور البرد والإنفلونزا والتهاب المفاصل والجلد وأمراض الجهاز التنفسي، بل يؤدي أيضًا إلى تقلبات الوزن. وفقًا لدراسة حديثة، يميل الكثير من الناس إلى اكتساب ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات خلال فصل الشتاء.

فيما يلي مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء، حسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

انخفاض مستوى النشاط البدني

مع بداية الطقس البارد، يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى النشاط البدني لديهم. علاوة على ذلك، يتخطى الكثير من الأشخاص روتينهم النشط مثل المشي والركض، وهذا يؤدي إلى قلة إحراق السعرات الحرارية التي يستهلكونها، والتي يتم تخزينها في النهاية في الجسم على شكل دهون. للبقاء نشطًا في هذا الموسم، ابحث عن شريك للتمرين. يمكن أن يكون صديقًا أو جارًا. يمكنكما أن تحافظا على تحفيز بعضكما البعض والبقاء نشطين بدنيًا.

الاضطراب العاطفي الموسمي

يؤثر موسم الشتاء بشدة على مزاجنا. يؤدي نقص ضوء الشمس إلى إصابة العديد من الأشخاص بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، وهو نوع من الاكتئاب السريري. هذا غالبًا ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، واللجوء لخيارات الطعام السيئة. للتغلب على هذه المشكلة، حاول قضاء بعض الوقت في ضوء الشمس كلما أمكن ذلك.

الأطعمة الدسمة

مع الانخفاض في درجة الحرارة، نلجأ دائمًا للأطعمة الثقيلة والدافئة. يساعد الطعام الدافئ على رفع درجة حرارة الجسم وتحسين مزاجنا أيضًا. لكن وجود الأطعمة المحملة بالكربوهيدرات والدهون الزائدة لها مخاطرها. لتجنب زيادة الوزن، ابحث عن بدائل صحية مثل الحساء الصافي بدلاً من الحساء الدسم. حاول أيضًا أن تحافظ على نشاطك لحرق السعرات الحرارية الزائدة.

الجفاف

إن تناول كمية كافية من الماء ضروري للحفاظ على وزن صحي. في الصيف نعوض السوائل التي نفقدها بتناول المزيد من الماء، أما في الشتاء قد نغفل عن تناول كميات كافية من الماء، مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف الذي يجعلنا نشعر بالجوع وتناول المزيد من الطعام. ينصح الخبراء بتناول 2-3 لترات من الماء يوميًا للحفاظ على وزن صحي.

مشاكل هرمونية

قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والغدة الدرقية تحديًا حقيقيًا في هذا الموسم. تخرج الهرمونات عن السيطرة بشكل عام مع تغير الموسم. يمكن للهرمونات غير المتوازنة أن تجعل الناس يأكلون أكثر . احصل على فحص دوري للتأكد من أن هرموناتك تحت السيطرة.