أسباب تفسر نجاح الزواج بعد سن الثلاثين

المستقلة /-نشر موقع “هير بيوتي” البريطاني تقريرا تطرق فيه إلى الأسباب التي تفسر لماذا من الأفضل أن تتزوج بعد سن الثلاثين.

وقال الموقع، في تقريره، إنه إذا شعرت بأنك مجبر على الزواج قبل سن الثلاثين، فعليك التوقف والتفكير مليا في الأمر. فالزواج ممكن في أي وقت، لكن الطلاق صعب للغاية، ليس فقط على الصعيد العاطفي وإنما على الصعيد المالي أيضا. ولذلك، من الأفضل دائمًا الانتظار حتى تكون متأكدا تمامًا من هذه الخطوة بدلا من التسرع والندم في وقت لاحق، بحسب ترجمة صحيفة عربي21

وفيما يلي بعض الأسباب الوجيهة للزواج بعد سن الثلاثين:

ستعرف ما الذي تريده بالفعل من شريكك

يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما الذي يعجبك في شريكك وما تحتاجه منه، بعيدا عن الأفكار الوهمية للعلاقات المثالية التي تسوّقها الأفلام، وفي الحقيقة، ستندهش من مدى اختلاف الحياة الواقعية عن قصص هوليوود.

ستعبر بشكل أفضل عن احتياجاتك وأفكارك وآرائك مع شريكك

خبرني – عادة ما نكون عاطفيين للغاية ومتسرعين في العشرينات من العمر، نظرا لأن هذه المرحلة تعتبر فترة للتعلم والنمو وتطوير الذات، وهي فترة يصعب فيها محاولة تكوين شراكة دائمة أو الارتباط، لأنك قد تكون حرفيا شخصا مختلفا في غضون سنة أو سنتين.

قد تكون أفضل حالا من الناحية المالية في الثلاثينيات

يكافح الكثير من الأشخاص من أجل إيجاد الشريك المناسب وتحديد المهنة المناسبة حتى في الثلاثينيات من العمر، ولكن على الأقل بحلول هذا الوقت، يكون معظمهم قد تعملوا كيفية التعامل مع المال وإدارة حياتهم.

سيكون لديك المزيد من الوقت للسفر وخوض تجارب جديدة

أشار الموقع إلى أن الفترة التي تسبق الثلاثينات تتميز بالحرية والاستمتاع بالحياة وخوض كل التجارب التي ترغب فيها و إشباع فضولك، وقد تعتقد أنه أمر سخيف، ولكن من الأفضل تجربة كل ذلك وإخراجه من نظام حياتك، بدلا من الزواج في سن مبكر وإبقاء عقلك منشغلا بالتفكير في التجارب التي لم تخضها.

أصبح الناس يعيشون فترة أطول من أي وقت مضى

هذا يعني أن الزواج في الثلاثينيات سيتركك على الأقل نصف قرن ضمن الحياة الزوجية لذلك ليس هناك حاجة للاستعجال. ستستمر في الحصول على ما تريد إلى الأبد إذا انتظرت قليلا قبل الزواج.

سيزداد تقديرك للحياة الزوجية إذا تزوجت في الثلاثينيات

بحلول هذا الوقت، يكون الشخص مستعدا للاستقرار وعيش حياة جميلة مع شريك يشعر بالأمان والراحة عندما يكون معه.

من المحتمل أن يكون حفل زفافك أفضل في الثلاثينيات

في هذه المرحلة العمرية، ستعرف شكل حفل زفافك الذي تريده وستكون لديك الوسائل اللازمة للدفع مقابل المكان المثالي واللباس والديكورات وما إلى ذلك، وستعرف من هم أصدقاؤك الحقيقيون ومن هم الأشخاص الذين تريد الاحتفال معهم. كما ستتمتع بثقة أكبر وستكون قادرا على القيام بالأشياء على طريقتك الخاصة ولن تحاول فقط إرضاء والديك أو تهتم بالآراء السلبية للآخرين.