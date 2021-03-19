أسباب بسيطة لارتفاع ضغط الدم

المستقلة /- أكدت جمعية القلب الأمريكية (AHA)، على أن ارتفاع ضغط الدم المستمر يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل ضعف الانتصاب “الضعف الجنسي”، النوبات القلبية، السكتة الدماغية.

ولكن من المفيد أيضا معرفة أن ضغط الدم يمكن أن يرتفع لأسباب بسيطة تماما، وفيما يلي 5 أمور يجب مراعاتها إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعا بشكل غير متوقع.

مراجعة الطبيب

يجد بعض الناس صعوبة في زيارة المستشفى ورؤية الأطباء، وفقا للبيانات المنشورة في مجلة ارتفاع ضغط الدم، حيث إن هناك مفهوم ارتفاع ضغط المعطف الأبيض، مما يعني زيادة ضغط الدم لدى أشخاص معينين عند رؤية العاملين الصحيين في زيهم الرسمي.

الجهد الحركي

عندما يبدأ الشخص بالمشي أو الجري بسرعة، يزداد معدل ضربات القلب حيث يضطر القلب إلى ضخ المزيد من الدم لتغذية العضلات، و إن زيادة كمية الدم التي يتم ضخها عبر نظام الأوعية الدموية يعني زيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية.

الذهاب للمرحاض

تحفز المثانة الممتلئة جسمك على إرسال إشارة لتفريغها عن طريق إفراز هرمونات التوتر، وخاصة الأدرينالين، مما يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.

وضعية القرفصاء

تثير وضعية القرفصاء ضغط الأوردة في الساقين، مما قد يؤدي إلى تراكم الدم وزيادة ضغطه على جدران الأوعية، ويمكن أن تكون قفزة الضغط في هذه الحالة 8 نقاط.

التدفئة السيئة

سبب آخر بسيط لارتفاع ضغط الدم هو الشعور بالبرد، فعندما يصاب الإنسان بنزلات البرد، تضيق الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد لتوجيه المزيد من الدم إلى القلب وتدفئة الأعضاء الحيوية، ويمكن أن يؤدي هذا التحسين لتدفق الدم إلى زيادة ضغط.

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