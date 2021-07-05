أسباب الشعور بالتعب والارهاق عند الاستيقاظ من النوم

المستقلة /– دائما ما يشعر البعض عن استيقاظه من النوم صباحا بشعو التعب والارهاق رغم انه استيقظ قبل عدة دقائق وكان ينعم بالقسط والراحة أثناء نومه ليلا ولكن من الكثير من الاحيان يصبح العكس والتعب الشديد والارهاق تشعر به عند الاستيقاظ صباحا من النوم.

من المفترض أن النوم هو العلاج الأمثل للراحة بعد تعب اليوم الطويل والنوم شئ أساسي لدى الانسان كالاكل والشرب ولا يمكن الاستغناء عنه ، ورغم تلك الراحة التي يشعر بها الشخص اثناء النوم الا ان العديد من الاشخاص يستيقظون صباحا ويعانون من الالم الشديد والارهاق ويستمرالالم والتعب طيلة اليوم.

هنالك مشكلات عدة لها السبب لا سيما التعب والارهاق بعد الاستيقاظ صباحا ومنها :

  • التعرض للضوء الازرق ، وغالبا يحدث ذلك عند تشغيل إحدى المصابيح باللون الازرق قبل النوم ومشاهدته.
  • اختيار غطاء الفراش ” المخدة ” بشكل خاطئ ما يسبب التعب والارهاق
  • الاكتئاب يعمل على تغيير نفسية الشخص فور الاستيقاظ
  • فقر الدم من إحدى الاسباب الشائعة
  • الجفاف من العوامل التي تزيد الشعور بالاكتئاب خاصة في فصل الشتاء
  • مرض الغدة الدرقية يسبب الالم الشديد في الرقبة والمفاصل

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