أسباب أنين الطفل الرضيع في أثناء النوم.. ونصائح لتهدئته

المستقلة /- تقلق أمهات الأطفال حديثي الولادة عندما يصدر طفلها الرضيع أي صوت أو أي انين ولا تعرف كيف تتصرف في هذا الموقف لأنه أول طفل لها.

ونجد الكثير من شكاوي الأمهات طفلي الرضيع يصدر صوت حزق أو طفلي يصدر صوت أثناء النوم، لذلك وفي هذا المقال سنناقش مسألة أنين الطفل الرضيع أثناء النوم والمعلومات المهمة التي تحتاج إلى معرفتها الأم.

السبب المنتشر لبكاء الطفل الرضيع في أثناء نومه، حلمه بكابوس، أو أمر مزعج، نعم فالأطفال يبدأون الحلم في هذه السن الصغيرة، حتى إنه من المشهور بين الناس لدى رؤية طفل مبتسم في أثناء النوم القول إن “الملائكة تداعبه”، ومع أننا لا نعرف يقينا ماذا رآه، لأنه لا يستطيع الشرح بعد، فإن أغلب الظن أن بكاءه خلال نومه يعني رؤيته حلمًا مزعجًا.

فإذا لم يكن طفلك مريضًا أو يشكو من ألم واضح خلال فترة استيقاظه، فأنينه خلال النوم لا يعني وجود أي مشكلة، بل هو أمر طبيعي جدًا، وهناك أسباب أخرى تؤثر في بكائه خلال النوم غير الأحلام، مثل:

– في فترة التسنين، قد يعبّر عن ألمه خلال النوم بالبكاء.

-شعوره بالبلل، فيبكي الطفل دون أن يستيقظ.

-شعوره بالبرد أو الحر.

-شعوره بالجوع.

نصائح لتهدئة أنين الطفل الرضيع أثناء النوم

أول فكرة تخطر ببال الأم عند بكاء رضيعها في أثناء النوم، أن تخمله من سريره لتربت ظهره وتمشي به قليلًا لتهدئه، وهذا فعل خاطئ يجب تجنبه، فهناك عدة خطوات أخرى، هي:

-اتركيه دقيقتين أو ثلاثًا لعله يهدأ وحده.

-تأكدي من الأسباب السابقة كالبلل أو البرد أو الحر لمعالجة المشكلة الرئيسية.

-ربتي ظهره وبطنه، قد يكون كابوسًا فتنتقلين به لمرحلة أخرى من النوم ويذهب عنه الحلم السيئ.

-تكلمي معه بكلمات هادئة في أثناء التربيت عليه، فسماع صوتك قد يجعله يشعر بالطمأنينة.

-أرضعيه، فالرضاعة الطبيعية مصدر أمان له، وقد يكون جائعًا فيشعر بالشبع ويستمر في النوم.

-حاولي القيام بكل هذه الخطوات أولًا هذا دون أن توقظي الرضيع، وسوف يهدأ في سريره وينتهي بكاؤه سريعًا ويستمر في النوم.

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