 أسامة شريف يطرح “حنا سبوعة”

المستقلة/-طرح الفنان المغربي أسامة شريف، على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات اليوتيوب، فيديو كليب عمله الجديد تحت عنوان “حنا سبوعة” والذي أشرف على إخراجه “رضوان وهبي”.

“حنا سبوعة” من كلمات “منعم العمراني”، لحن “محمد المرابط”.

أسامة الطريبق، واسمه الفني أسامة شريف، من مواليد مدينة تطوان، ترعرع وسط عائلة محافظة، وكان عاشقا للفن بمختلف أنماطه، وخاصة الغناء، إلا أن ظروفه المادية والاجتماعية حالت دون احترافه الفن في وقت مبكر، إلا أنه قرر رفع شعار التحدي، ليصبح اليوم مالكا لاستوديو ضخم في المغرب إلى جانب شريكه الفنان والموزع عاطف زناشي.

تعامل الفنان أسامة شريف مع العديد من المشاهير المغاربة والعرب، الذين اختاروا التسجيل بالأستوديو الخاص به Kidstablestudios بينهم: فاتي جمالي، عادل أصيل وغيرهم.

وفي رصيد الفنان أسامة شريف أغنيتين كان قد طرحهما على شكل فيديو كليب، وهما: “يا ما زوجيني” و”بيدا ميخور”، إلى جانب كوفر للمغني قادر جابوني، حيث حققت أغانيه نسبة مشاهدة عالية في ظرف قياسي.

كما يكثف أسامة مجهوداته لطرح مجموعة من الأغاني بانتظار إطلاق ألبومه الذي تعامل فيه مع عدة فنانين مغاربة وآخرين من مختلف أنحاء العالم.

وشارك الفنان أسامة شريف في عدة حفلات في أوروبا، إلى جانب حضوره عدة أنشطة فنية وثقافية، وهو في تفاعل دائم مع أنشطة الجمعيات الثقافية التي تنشط في إسبانيا وأوروبا.

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