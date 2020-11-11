أزمة مالية تحرم نادي الروضتين قرعة دوري الدرجة الاولى بكرة القدم

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في كربلاء يحيى كريم ، مساء الاربعاء، إن “الازمة المالية حرمت نادي الروضتين في المحافظة الاشتراك في قرعة دوري الدرجة الاولى بكرة القدم .

وقال كريم في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قرعة دوري الدرجة الاولى بكرة القدم لأندية محافظة كربلاء، جرت على قاعة نادي الجماهير بمشاركة  ( 12 ) فريقا ، حسب توجيهات الهيئة التطبيعية للموسم 2020-2021 “.

وأوضح إن “العشرين من الشهر الجاري موعد انطلاق الدوري الذي قسم على مجموعتين ، ووزعت الأندية عليها على أن تلعب مباريات المجموعة الأولى على ملعب الجماهير ،  والمجموعة الثانية على ملعب الغاضرية “.

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