أزمة أمنية جديدة في المنطقة.. هل تملك فاغنر مفاتيح الحل؟

لم يكد يهنأ الشعبين السوري والعراقي بإعلان القضاء بشكل نهائي على الإرهاب الذي يقوده تنظيم داعش في المنطقة حتى عادت الأزمة الأمنية لتطل برأسها من جديد.

ففي ال20 من يناير/كانون الثاني الحالي قام تنظيم داعش بهجوم على سجن الصناعة (غويران) التابع لقوات سورية الديمقراطية (قسد) والتي تسيطر على مناطق واسعة في الشمال الشرقي للبلاد، في محاولة بدأها التنظيم الإرهابي للسيطرة على السجن والأحياء السكنية المجاورة له في مدينة الحسكة، الأمر الذي أسفر عن هروب مئات السجناء من عناصر التنظيم، وسيطرة مقاتليه على أجزاء من السجن.

وبدأ تنظيم داعش هجومه كالمعتاد بتفجير عربتين مفخختين خارج أسوار السجن، بالتزامن مع عصيان للسجناء الذين هم أصلاً مقاتلون تابعون للتنظيم، إذ تمكنوا من تحقيق تقدم داخل السجن نفسه واستولوا على عدد من الأسلحة والذخائر، إلى جانب احتجاز العشرات من حراس السجن والعاملين فيه.

ومن جهتها أعلنت (قسد) في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الفائت عن استسلام 250 عنصراً من عناصر التنظيم، بعد ما سمته “عمليات مداهمة دقيقة” لأحد الأبنية التي تحصن بها عناصر التظيم داخل السجن، ليصبح إجمالي عدد أسرى التنظيم الذين سلموا أنفسهم 550 عنصراً.

وخلفت الاشتباكات مايزيد عن 100 قتيل من عناصر تنظيم الدولة، و40 من عناصر قسد، بالإضافة إلى عدد غير معروف من المدنيين.

وجرت خلال الاشتباكات عدة محاولات للتفاوض بين الطرفين في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينص على توفير الرعاية الطبية اللازمة لجرحى تنظيم الدولة، مقابل إفراج الأخير عن رهائن قد احتجزهم من حراس وموطفين عاملين في السجن، والبالغ عددهم نحو 30 شخصاً، فيما لا يزال مصير العشرات مجهولاً.

ويعتبر سجن الصناعة (غويران) أكبر مركز اعتقال تديره “قسد” في شمال شرقي سوريا. وكان يضمّ قرابة 3500 مقاتل من التنظيم، بينهم نحو 700 فتى.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “جون كيربي” أن القوات الأميركية شاركت في القتال عبر “سلسلة غارات .. لضمان دقة استهداف مقاتلي” التنظيم الذين يهاجمون قوات سوريا الديموقراطية في المنطقة.

وكانت “قسد” قد أعلنت عدة مرات خلال المعارك الدائرة عن استعاد السيطرة على السجن وتحريره بشكل كامل من قبضة التنظيم، إلا أن تلك التصريحات كانت غير دقيقة، لأن لأن مصادر تنظيم الدولة كانت ترد فوراً ببث صور وفديوهات قالت أنها من داخل السجن، وظهر فيها عناصر التنظيم يهددون بإعدام أسرى أكراد في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

هذا وتزامن النشاط المفاجئ لداعش في سوريا مع هجوم إرهابي شنه التنظيم أيضاً على أحد مقار الجيش العراقي في محافظة ديالى شرق البلاد، استشهد على إثره 11 جندياً أحدهم برتبة ملازم. ورجحت السلطات استغلال مقاتلي التنظيم “لوعورة المنطقة وانخفاض درجات الحرارة لتنفيذ الهجوم ومن ثم الانسحاب إلى صلاح الدين”.

وتشهد محافظة ديالى هجمات متكررة للجهاديين، يستهدف أغلبها قوات الأمن وغالبا ما تؤدي لسقوط ضحايا، فيما تواصل السلطات العراقية عملياتها الأمنية في منطقة جبال حمرين الممتدة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، لملاحقة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبنظرة سريعة على الأحداث المؤسفة التي شهدتها الفترة الماضية، يمكن القول أن تنظيم داعش استطاع استعادة جزء كبير من قواه منذ عام 2019، ويعود ذلك في الغالب إلى استهانة القوات الأمنية وعدم وعيهم بمدى خطورة الوضع، بالإضافة إلى عدم اتخاذ التدابير الكافية التي من شأنها السيطرة على التنظيم الإرهابي الذي يحتفظ بـ”10 آلاف مقاتل نشط” في العراق وسوريا، وفقا لتقرير للأمم المتحدة. الأمر الذي فطنت له الحكومة السورية في مناطق سيطرتها، التي قد تكون معرضة للتهديد بأي لحظة، مما دفعها لاستقدام مجموعة جديدة من قوات فاغنر إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات في بلدة (مراط) في محافظة دير الزور، والتي تعتبر نقطة تهديد لخطر داعش في المستقبل القريب.