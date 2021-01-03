أرمينيا تحظر استيراد السلع التركية

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المستقلة /-أعلنت الحكومة الأرمنية عن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر، احتجاجا على دعم تركيا لأذربيجان في إقليم قره باغ.

وقالت وزارة الاقتصاد الأرمينية إن “حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد، لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها”.

ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

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