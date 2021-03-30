“أرقام خيالية” كم يتلقى المشاهير مقابل الإعلان على انستغرام؟

“أرقام خيالية” كم يتلقى المشاهير مقابل الإعلان على انستغرام؟

المستقلة/- منى شعلان/ استطاع عدد كبير من مشاهير العالم ، تحقيق أرباح ضخمة من خلال حساباتهم على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث يتقاضى المشاهير أجورا مقابل الإعلان الواحد على صفحتهم الخاصة.

وإليكم قائمة بالمشاهير الأعلى سعرا في نشر الإعلان على إنستغرام:

1- ذا روك القائمة سعر البوست الدعائي وصل إلى مليون و 15 ألف دولار.

2- كايلي جينر بسعر 986 ألف دولار للبوست الدعائي.

3- كريستيانو رونالدو سعر البوست على صفحته بقيمة 889 ألف دولار.

4- كيم كارداشيان جاءت في المرتبة الرابعة لقائمة المشاهير الأعلى سعراً على انستقرام بمبلغ 858 ألف دولار للبوست الدعائي.

5- أريانا غراندي سعر الإعلان على صفحتها بلغت قيمته 853 ألف دولار.

6- سيلينا غوميز بلغ سعر البوست الإعلاني إلى 848 ألف دولار.

7- بيونسيه وصل سعر البوست الواحد إلى 770 ألف دولار للبوست الواحد.

8- جاستن بيبر بلغ سعر البوست 747 ألف دولار.

9- تايلور سويفت وصل سعر البوست الدعائي إلى 722 ألف دولار.

10- نيمار فجاء في المركز العاشر بـ704 آلاف دولار للمنشور.

11-ليونيل ميسي بلغ سعر الإعلان على صفحته 695 ألف دولار.

12- جنيفر لوبيز بلغ سعر الإعلان على حسابها على انستقرام 663 ألف دولار.

13- نيكي ميناج بلغ سعر الإعلان 625 ألف دولار للبوست.

14 – كيندال جينر وبلغ سعر البوست على حسابها 608 آلاف دولار.

15- كلوي كاردشان وبلغ سعر البوست على حسابها 608 آلاف دولار.

16- مايلي سايرس وبلغت قيمة البوست 593 ألف دولار.

17- كورتني كادراشيان وصل سعر المنشور على صفحتها 514 ألف دولار.

18- كيفين هارت بلغ قيمة البوست 499 ألف دولار.

19- ديمي لوفاتو بـ455 ألف دولار للبوست.

وتذيلت ريهانا القائمة بـ84.8 مليون متابع وبلغ سعر البوست على حسابها 449 ألف دولار، لتأتي في المرتبة العشرين.