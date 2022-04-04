أرسنال يحل ضيفًا ثقيًلا على نظيره كريستال بالاس

أرسنال يحل ضيفًا ثقيًلا على نظيره كريستال بالاس

المستقلة /- يحل أرسنال ضيفًا ثقيًلا على نظيره كريستال بالاس بملعب “سيلهرست بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي ، ويحتل الجانرز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.

بدأ آرسنال مباريات شهر مارس بفوز مثير 3-2 على واتفورد ليصعد إلى المركز الرابع ، تلاه بفوزه على ليستر سيتي 2-0 ليحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ورد آرسنال بشكل إيجابي على الخسارة 2-0 على أرضه أمام ليفربول، وأنهى الشهر بانتصار 1-0 على أستون فيلا.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي يفوز فيها أرسنال بخمس مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيسعى أرتيتا إلى الوصول للمباراة السادسة عندما يسافر فريقه إلى كريستال بالاس يوم الاثنين.

يتطلع فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا إلي تحقيق الإنتصار على كريستال بالاس من أجل مطاردة تشيلسي على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يأمل كريستال بالاس بقيادة مدربه باتريك فييرا، في تحقيق الفوز على أرسنال من أجل التقدم في جدول ترتيب البريميرليج والإبتعاد عن مناطق الهبوط.

وفي سياق منفصل كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن المهاجم الشاب المصرى عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورج والمعار خلال الموسم الحالي لصفوف شتوتجارت، لفت أنظار ناديي أرسنال وتوتنهام الإنجليزيان، بعد المستوى المميز الذى يقدمه خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن كلا من أرسنال وتوتنهام يتابعان عن كثب تطور مستوى النجم المصرى عمر مرموش خلال الموسم الحالي، وبالتحديد منذ ظهوره مع منتخبنا الوطنى خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون.

وأضافت الصحيفة أن اللعب في الدوري الإنجليزي يعد هدفا كبيرا للمهاجم المصرى الشاب، وقد تكون محطته القادمة في مسيرته مع أحد أندية البريميرليج.