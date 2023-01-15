أرسنال يتخطى توتنهام ويواصل صدارته للدوري الإنكليزي

المستقلة/- استطاع نادي أرسنال تعزيز تصدره الدوري الانكليزي بعد فوزه 2-صفر على توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد.

وتقدم أرسنال بهدفين في الشوط الأول، عن طريق الحارس هوجو لوريس بطريق الخطأ في مرماه، بعد محاولة من بوكايو ساكا، وتسديدة رائعة من مارتن أوديجارد.

وظهر توتنهام بشكل أقل كثيرا من أرسنال الذي يعيش حالة تألق مع المدرب ميكل أرتيتا.

وسيطر أرسنال على الشوط الأول، وصمد بنجاح أمام بعض محاولات توتنهام في الشوط الثاني ليخرج بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز اصبح رصيد أرسنال 47 نقطة من 18 مباراة وبفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يتأخر نيوكاسل يونايتد، الذي خاض مباراة واحدة إضافية، ومانشستر يونايتد بنقطة واحدة أخرى.

ويأتي توتنهام خامسا برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.