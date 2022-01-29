أردوغان يهدد وسائل الإعلام ويقيل رئيس هيئة الإحصاء

المستقلة/- هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، وسائل الإعلام باتخاذ إجراءات ضدها إذا نشرت محتوى يضر بالقيم الأساسية للبلاد، في خطوة ربما تكون مقدمة لمزيد من الرقابة على هذا القطاع.

وفي إشعار نشر في الجريدة الرسمية، قال أردوغان، إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية “الثقافة الوطنية” في تركيا ومنع النشء “من التأثر سلباً نتيجة التعرض لمحتوى ضار في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية”.

ولم يحدد أردوغان ماهية هذا المحتوى، لكنه قال إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد “الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام التي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية والإضرار بالبنية الأسرية والاجتماعية”.

وزادت تركيا خلال السنوات الماضية رقابتها على وسائل الإعلام، إذ صار نحو 90 في المئة من وسائل الإعلام الرئيسة مملوكة للدولة أو مقربة من الحكومة.

إقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية

في غضون ذلك، أقال أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر بموجب مرسوم نشر، السبت، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم وقبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية.

وتعرض دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني/يناير قدرت معدل التضخم السنوي عند 36.1 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 19 عاماً.

وقال دينجر، “أمامي مسؤولية تجاه 84 مليون شخص”، موضحاً لصحيفة “دنيا” الاقتصادية اليومية أنه كان من المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن تلك التي سجلتها الهيئة.

وقالت المعارضة، إن الرقم الرسمي أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.

ولم يوضح أردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيساً جديداً لهيئة الإحصاء الوطنية.

ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدفاع عن خياراته. وإدراكاً منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهد في يناير خفض التضخم في أسرع وقت.

وزير عدل جديد

كما عين الرئيس التركي بكر بوزداج وزيراً للعدل بعدما كان قد شغل المنصب نفسه خلال حملة أمنية أعقبت محاولة انقلاب عام 2016، ليتولى حقيبة العدل للمرة الثالثة.

وذكرت الجريدة الرسمية أن أردوغان عين بوزداج وزيراً للعدل محل عبد الحميد جول الذي استقال من دون إبداء أسباب. وشغل بوزداج وزارة العدل لفترتين في عهد أردوغان من عام 2013 إلى عام 2015، ثم من عام 2015 إلى 2017.

وقال بوزداج (56 عاماً) أثناء مراسم تسلمه المنصب بالوزارة، “نعلم ما يتوق إليه شعبنا بدائرة القانون وسنعمل على تحقيق توقعاته بشكل إيجابي قدر استطاعتنا”.

وأضاف بوزداج الذي ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، “ألهمنا يا الله فعل الصواب وباعد بيننا وبين ارتكاب الخطأ”.

وقال جول إن مهامه الرئيسة تمثلت في تنفيذ إصلاحات بالهيئة القضائية.