أردوغان يعلق على قطع إيران الغاز الطبيعي عن تركيا

أردوغان يعلق على قطع إيران الغاز الطبيعي عن تركيا

المستقلة /- نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطع إيران تدفق الغاز الطبيعي إلى بلاده بسبب تراكم الديون، مؤكدا أنه لا يوجد أي مستحقات لطهران لدى أنقرة.

وقال أردوغان في تصريح بشأن الحديث عن ديون أدت إلى قطع الغاز الإيراني عن تركيا: “ليس هناك أي دين لإيران إطلاقا.. هذه الادعاءات كاذبة”.

وأضاف أن “أنقرة قدمت دعما بنسبة 50% لفواتير الكهرباء لمواطنيها عام 2021 و 75% للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيستمر في عام 2022”.

من جهة أخرى، لفت إلى أن “إيداعات الليرة بنظام الوديعة المحمية وصندوق الاستثمار تجاوزت 203 مليارات ليرة لغاية 25 يناير”.

وتابع: “نحن متفائلون بشأن الفترة المقبلة، والاتجاه الثابت لسعر الصرف في الفترة الأخيرة يؤكد هذه النظرة المتفائلة”.