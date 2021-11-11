أردوغان يزف الأخبار السارة لسكان تركيا بخصوص أسعار فواتير الكهرباء

المستقلة /- أدلى “رجب طيب أردوغان” بتصريحات هامة بعد اجتماعه مع مجلس الوزراء يوم امس، زف من خلالها بشرى سارة للشعب بخصوص النظام الجديد الذي سيدخل على أسعار فواتير الكهرباء .

وقالت صحيفة “هبرلار” التركية في خبر لها ترجمته تركيا بالعربي، قرر الرئيس أردوغان بالاجتماع مع باقي الوزراء إلغاء حصة صندوق الطاقة في فواتير الكهرباء، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على المواطنين، حيث ستنخفض فاتورة الكهرباء مقدار 3.25 ليرة لكل 100 ليرة تركية .

وبحسب المصادر، يتم الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .