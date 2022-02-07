أردوغان يخالف الخطط الأمريكية والغربية : إذا قبل زيلينسكي غير راضي عن الغرب شروط بوتين...

الدكتور مختار فاتح بي ديلي

طبيب -الباحث في الشأن التركي و أوراسيا

إن حملة الضغط العسكري والسياسي الدولية التي تشنها الولايات المتحدة والغرب على روسيا على وشك الفشل. ولكن الوساطة التركية مهمة وحاسمة للمصالحة بين أوكرانيا وروسيا ، لذا يمكن لأنقرة من الناحية الرسمية أن تغضب البيت الأبيض تمامًا …

حيث ان تركيا تعمل في السنوات الاخيرة على توسيع أنشطتها على الساحة السياسية الدولية. بدأت أنقرة في اكتساب مكانة لاعب جيوسياسي رئيسي من خلال رد فعل سياسي دبلوماسي مباشر على جميع العمليات الجارية حول حدودها من سوريا والعراق وايران وليبيا وأذربيجان وجورجيا . وتحتل أزمة أوكرانيا مع روسيا حاليًا صدارة جدول أعمال تركيا. وزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا تؤكد مدى اهمية الوضع الحالي بالنسبة لتركيا. حيث استقبل الرئيس اردوغان ،بالحفاوة الكبيرة في العاصمة الأوكرانية كييف. وهذا يدل على أن أوكرانيا لديها ثقة جادة وكبيرة في تركيا ولديها آمال كبيرة في أنشطة أنقرة السياسية والدبلوماسية.

بطبيعة الحال ، فإن مثل هذا الموقف الرسمي من قبل كييف لتركيا ليس من قبيل الصدفة وبالتالي ، تعد أنقرة الرسمية حاليًا المركز الوحيد للإرادة السياسية الدولية التي تجذب الانتباه بموقفها الأكثر إيجابية وتصالحية في المواجهة بين أوكرانيا وروسيا. وهي تلعب الآن دورًا جيوسياسيًا رئيسيًا في عدم نشوب حرب مدمرة بين أوكرانيا وروسيا لاتحسب عقباه ، وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الجديدة المهمة بين تركيا وأوكرانيا كانت في المقدمة الامور خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كييف.

وفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية ، تولي كييف الرسمية أهمية كبيرة للاتفاقيات باطارها الجديدة مع تركيا. لأن الاتفاقية تنص على بناء مصنع لإنتاج “Bayraktar TB2” في أوكرانيا. في الوقت نفسه ، ستضمن هذه الاتفاقية التعاون بين أوكرانيا وتركيا في مجال التقنيات العسكرية الحديثة.

بالطبع ، لا ترحب الأوساط السياسية الروسية بنوايا أوكرانيا وتركيا للتعاون في مثل هذه المجالات المهمة. هناك مخاوف جدية في روسيا بشأن Bayraktar TB2.

على أي حال ، فإن الأسلحة الروسية المشهورة عالميًا اغلبها هزمت تحت ضربات الدفاعات الجوية الاذربيجانية في حرب كاراباخ الثانية على يد قوات الدفاع الجوي باستخدامهم Bayraktar TB2 لم تُنسى هذا بعد في الأوساط العسكرية والسياسية الروسية.

وحقيقة أن هذه الطائرات بدون طيار أصبحت الآن جزءًا من المعدات العسكرية للجيش الأوكراني هي مصدر قلق خطير لروسيا ، التي لم تتمكن من إيجاد دفاع بديل ضد هذا السلاح.

ومع ذلك ، تحاول أنقرة تخفيف قلق الكرملين من خلال التأكيد بشكل لا لبس فيه على أن شريكها والاتفاقيات بين أوكرانيا وتركيا ليست موجهة ضد روسيا.

علاوة على ذلك ، تضمن تركيا أن الاتفاقات مع كييف لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية الروسية. وهذا يؤكد أن أنقرة الرسمية صادقة في تعاملها مع الطرفين. النقطة المهمة هي أنه ليس من مصلحة تركيا أن تكون طرفًا في الصراع الحالي المتصاعد بين أوكرانيا وروسيا.

على أي حال ، تتمتع كل من روسيا وأوكرانيا بمكانة خاصة في المصالح الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيواستراتيجية لتركيا.

والعلاقات الطبيعية مع البلدين هي الهدف الرئيسي لأنقرة الرسمية.

على الأقل لأن الموقف المحايد لتركيا بين الأطراف المتصارعة يمكن أن يخلق ظروفًا مواتية لأنقرة الرسمية للتوسط في تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية الروسية.

لأن أنقرة الرسمية مهتمة بشكل مباشر بمنع خطر نشوب الحرب في منطقة محايذه لحدودها . وهذا كان أحد الأهداف السياسية الرئيسية للرئيس التركي الذي زار أوكرانيا. حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تدعم نوايا السلام والتعاون متبادل المنفعة في منطقة البحر الأسود.

لذلك ، أكد الزعيم التركي أنهم يدعمون وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا ، لكنه دعا أيضًا جميع الأطراف المتصارعة والداعمه إلى السلام والتعاون لحل هذه الازمة بشكل سلمي يفيد الاستقرار الامني والتنموي في المنطقة.

ومن المثير للاهتمام أن المسار السياسي للحلول في الازمة التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشكل الآن تحديًا خطيرًا للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة والغرب.

تحاول الولايات المتحدة والغرب دفع روسيا إلى حدودهما من خلال حملة من الضغط العسكري والسياسي بسبب الأزمة في أوكرانيا.

أوكرانيا أيضا في حالة خطر كبير بجرها من الغرب إلى حرب مع روسيا في هذه الحملة. تعتبر تركيا حاليا هي العقبة الوحيدة أمام هذه الحملة الدولية للولايات المتحدة والغرب.

النقطة المهمة هي أنه إذا استمرت أنقرة الرسمية بنجاح في مهمة الوساطة بين أوكرانيا وروسيا وتمكنت من حل الأزمة ، فقد يتم إحباط الخطط الأمريكية والغربية لدفع روسيا إلى حدودها ، وإن كان ذلك مؤقتًا.

لهذا السبب،تواجه الولايات المتحدة والغرب صعوبة في إخفاء غضبهم من مهمة الوساطة التركية. الآن لا يتوقع البيت الأبيض نجاح مهمة الوساطة أنقرة الرسمية في هذه المشكلة.

على العكس من ذلك ، فإن تركيا ، بصفتها عضوًا في الناتو ، تأمل في الحصول على دعم أكثر نشاطًا وانفتاحًا في عملية الوساطة بين أوكرانيا و روسيا ولكن امريكا والغرب تأمل في اضعاف روسيا وقدموا وعودًا مغرية لأنقرة الرسمية لتحقيق ذلك.

ومع ذلك ، تفضل أنقرة الرسمية التصرف لمصلحة تركيا فقط، لا أن ترتقى إلى مستوى توقعات الولايات المتحدة والغرب ومصالحهم الخاصة بذلك.

تتطلب مصالح تركيا حلاً للأزمة بين روسيا وأوكرانيا ، التي تربطها الآن علاقات جيدة جدًا مع الدولتين الجارتين. في هذا الصدد ، من الواضح أن كلاً من أوكرانيا وروسيا تحاولان التحلي بالحساسية تجاه مهمة الوساطة التي اقترحتها تركيا.

استجابت وزارة الخارجية الروسية بالفعل لمقترح أنقرة لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي. على الرغم من عدم الكشف عن محتوى الرد بالكامل ، يُقال إن لدى روسيا شروطًا معينة لعقد الاجتماع. على الأرجح ، ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شروط الكرملين في كييف مع الزعيم الأوكراني زيلينسكي. إذا وافق الجانب الأوكراني على شروط الكرملين ، فسيكون الاجتماع مع الرئيس الروسي ممكنًا في استانبول.

على كل حال ، تقول الدوائر السياسية المقربة من الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يزور تركيا في النصف الثاني من فبراير.وقد تكون هذه نقطة تحول مهمة في التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية الروسية. أن حملة الضغط العسكري السياسي الدولية التي تشنها الولايات المتحدة والغرب ضد روسيا قد تفشل في حال نجاح الوساطة التركية، لتحقيق المصالحة بين أوكرانيا وروسيا ، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن بالنسبة لجميع الاطراف في المنطقة.

وبالنسبة لتركيا، لايزال تحقيق توازن جديد بين روسيا والغرب عملاً حساساً، وأوكرانيا الآن اختبار حاسم. ويرى مراقبون أن الحفاظ على العلاقات مع الكرملين، والبيت الأبيض، وحلف شمال الأطلسي على نحو ملائم هو التحدي الأكبر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى الآن، الأمر الذي دفع الأخير إلى العديد من عروض الوساطة. بالنسبة إلى حلفاء الناتو، لاتزال تركيا بحاجة إلى حل أزمة صواريخ «إس 400»، وإن كانت تلعب دور حليف مخلص في المواجهة بشأن أوكرانيا، باعتبارها وسيلة لإصلاح العلاقات مع واشنطن.

في هذا الصدد ، من المثير للاهتمام سنرى كيف سيكون رد فعل البيت الأبيض والغرب على مهمة الوساطة التركية ، التي تحاول تعطيل خطط الولايات المتحدة والغرب.

على أية حال ، هناك أسباب جدية لانزعاج وغضب البيت الأبيض والغرب من هذه الوساطة.