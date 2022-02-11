أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان عبد الحميد الثاني

المستقلة /- أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكرى وفاة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أحيي ذكرى انتقال السلطان عبد الحميد الثاني إلى الدار الآخرة، وأستذكره بالرحمة والاحترام والامتنان وأسأل الله له الجنة”.

ونشر الرئيس التركي صورة السلطان عبد الحميد الثاني الذي تحل ذكرى وفاته الـ104.

يذكر أن عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية.

وفي عام 1876، تولى الحكم وانتهت فترة حكمه عام 1909، ووضع رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته في 10 فبراير 1918.

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