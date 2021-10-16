أرخص 5 سيارات في الإمارات موديلات 2021

المستقلة /- يضم السوق الاماراتي نخبة من السيارات القوية وسط موديلات 2021، حيث تتعدد أركان المعادلة الشرائية بين فئة وتصميم معين، أو علامة تجارية، بينما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة وسط عناصر الشراء المختلفة.

1 – شيري اريزو 5 موديل 2021

تتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 من 0 لـ 100 خلال توقيت زمني يقدر بـ 11.5 ثانية، مع معدل استهلاك للوقد يبلغ 7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران 141 نيوتن/متر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 4.572 مم، وبعرض يبلغ 1.825 مم، و 1.482 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، ومكساحة تخزين تتسع إلى 430 لتر.

ويتراوح سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 بين 39.795 درهم و 46.500 درهم.

2 – سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

حصلت سوزوكي سويفت ديزاير على العديد من وسائل الأمان والسلامة مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، نظام إيموبليزر المانع للسرقة.

وتستمد قوتها من محرك 4 سليندر 1200 سي سي، قادر على انتاج 82 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 170 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 13.2 ثانية.

أسعار السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

الفئة الأولى بسعر 36.900 درهم.

الفئة الثانية بسعر 42.900 درهم.

3 – سوزوكي سويفت موديل 2021

تحتوي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 على محرك 4 سليندر سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 82 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 165 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى قوة تسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 12.3 ثانية.

وتأتي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك بقياسات هيكلية بلغت 3.840 متر، وبعرض يقدر بـ 1.7354، و 1.495 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.450 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 265 لتر.

أسعار السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 في الامارات

الفئة الأولى سوزوكي سويفت موديل 2021 بسعر 48.900 درهم اماراتي.

الفئة الثانية سوزوكي سويفت موديل 2021 بسعر 56.500 درهم اماراتي.

4 – رينو سيمبول موديل 2021

حصلت السيارة رينو سيمبول موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 102 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية.

تضم السيارة رينو سيمبول موديل 2021 قفل مركزي، و نوافذ كهربائية، و نظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، ومكيف هواء، ويمكن التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة، بالاضافة إلى فرامل ABS و EBD، ومثبت سرعة، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف.

تبدأ اسعار السيارة رينو سيمبول موديل 2021 من 37.300 درهم إلى 44.500 درهم اماراتي.

5 – شانجان السفين موديل 2021

زودت السيارة شانجان السفين موديل 2021 بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 105 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الجر الأمامي.

وتحتوي السيارة شانجان السفين موديل 2021 على كاميرا خلفية، و ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، و AIRBAGS، وانذار مانع للسرقة، وقفل مركزي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.535 متر، ونسبة طول بلغت 4.390 متر، و بعرض يقدر بـ 1.725 متر.

ويبلغ سعر السيارة شانجان السفين موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 36.750 درهم.