أربيل : خيار فرض حظر التجوال غير مطروحة ولا نستبعد تشديد الإجراءات

أربيل : خيار فرض حظر التجوال غير مطروحة ولا نستبعد تشديد الإجراءات

المستقلة /… استبعد محافظ أربيل أوميد خوشناو لجوء اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى خيار إعادة فرض حظر التجوال في الوقت الراهن لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية في اجتماع اللجنة المرتقب.

وذكر المحافظ في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير صحة اقليم كوردستان سامان البرزنجي على هامش وصول حصة الإقليم من لقاح آسترازينيكا من الحكومة الاتحادية.

وحذر خوشناو من ارتفاع معدل الإصابات بالوباء وزيادة الضغط على المستشفيات الحكومية، داعيا المستشفيات الأهلية إلى المساهمة في مساعدة القطاع الصحي العام في توفير الأسرّة لإستقبال المصابين بالفيروس.

وقال خوشناو إن “أفضل لقاح وأفضل سلاح لمواجهة الفيروس وأفضل سبيل للحد من الوفيات والإصابات هم السكان أنفسهم، ندعوهم إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا، وارتداء الكمامة، وعدم الاختلاط.

ونوه إلى أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع خلال الأيام المقبلة، ستجري تقييما دقيقا وجديا للوضع الصحي.

ولفت المحافظ إلى أنه “لا يوجد أي احتمال لإعادة فرض حظر التجوال ولكن وبسبب ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وفق الموقف الوبائي اليومي فسيتم تغيير البرنامج المعد لمكافحة الفيروس”. (النهاية)