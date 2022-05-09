أربيل تكشف عن مشروع لإنشاء سكة حديد تربط الإقليم ببقية المحافظات

المستقلة /- كشفت مديرية الطرق والجسور في أربيل عن مشروع بإنشاء سكة حديد تربط إقليم كردستان ببقية المحافظات.

وقال مدير عام المديرية هونر نوري في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “المشروع ضخم واستراتيجي، وقد تم التشاور والاتفاق بين الوزارات المعنية في الإقليم وبغداد بشأنه”.

وأشار إلى أن “المشروع يضم 6 مراحل، وحاليا وصل إلى الثالثة المتمثلة بالجدوى الاقتصادية، إذ تمت إحالته إلى شركة إسبانية وباشرت العمل تمهيدا لإكمالها في غضون مدة 9 أشهر”. وأوضح نوري أن “المرحلة الرابعة ستشمل إعداد التصاميم ثم بداية الإنشاء والتشغيل من قبل وزارة النقل عند انتهاء المشروع”.

وذكر أن “هناك تعاونا مع وزارة الإعمار والإسكان الاتحادية للإفادة من مشاريع البنك الدولي وحملة الإعمار التي تشمل المحافظات المتضررة من عصابات داعش الإرهابية، بغية إنشاء مشاريع للطرق في أقضية مخمور والكوير وسهل نينوى”.