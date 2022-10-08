أربيل تستضيف ندوة نقاشية عن كتاب ” دين العقل … و فقه الواقع”

بحضور المؤلف المُفكّر الكبير عبدالحسين شعبان

المستقلة/- عقد معهد ” تنمية الديمقراطية” في هاولير ندوة نقاشيّة على مستوى نخبوي و تخصصي في حقول الفكر المعرفة ، فضلاً عن حضور إكاديمي – إعلامي ، حفلت بتقديمات  و تعقيبات لعدد من ممن تدّاولوا بكتابة البحوث و المقالات و أواصر التقييم  لكتاب الباحث و المفكر الكبير ” د. عبدالحسين شعبان ” المنضوي تحت مظلة عنوان ” دين العقل و فقه الواقع ” الصادر بطبعته الأولى عن مركز دراسات الوحدة العربيّة – بيروت منتصف العام/2021.

و تجلّى جهد ” د. شعبان ” في سوانح سعي مناظراته مع الفقيه ” أحمد الحسني البغدادي “، في خضم الجري لتتبع  مخرجات هذه المناظرات المتسّمة بالشجاعة و دقة  التصويب  ما بين مرجع  ديني جليل فقيه وعالم ، وما بين باحث ومفكر حصيف ساعٍ و مجرب بالوصول  إلى ملامسة ضفاف الحقيقة ، و التي هي جوهر وأساس قيمة و ثراء ذلك الجهد المضني و الكبير لهذا الكتاب الضخم والفخم .

أدار عرى هذه الندوة بإقتدار و فهم واسع لمدركات ما يعتمل في ذهن و ملكات عقل وخبرة و تجربة  المفكر ” عبدالحسين شعبان ” البروفيسور شيرزاد النجار” رئيس مجلس أمناء جامعة كوردستان، فيما قدم المداخلات عن الكتاب ” البروفسور نجدت صبري عقراوي ” عميد كلية الحقوق في جامعة صلاح الدين- سابقا- ، و”أ.د.أحمدعبدالمجيد ” الاكاديمي والاعلامي الكبير رئيس تحرير جريدة الزمان -طبعة العراق- ، ثم الاعلامي الرائد ” زيد الحلي ”  الذي أفاد في مفتتح مداخلته بضرورة ترجمة هذا الكتاب الثر إلى اللغة الكوردية.

وقبل أن يفتح باب النقاش و التحاور مع الباحث  و المفكر مؤلف الكتاب، كانت المداخلة الاخيرة  للكاتب و الاعلامي ” حسن عبدالحميد.

يذكر أن  منتدى الفكر العربي في عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية / عمان قد أقام حلقة نقاشية يوم 26 مايس الماضي في قاعة المنتدى الكبرى لمناقشة هذا المؤلف بمشاركة عدد مُنتخب من المفكرين و الاكاديميين من رجالات الفكر و الثقافة في العراق و الوطن العربي .

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

معلومات عن انفجار “جسر القرم” .. وعبارات لوصل الجزيرة بروسيا

اخبار فلسطين

قوات الاحتلال تقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

اخبار العراق

منظمات مدنية تبحث الحلول للازمة الراهنة

اخر الاخبار

تعيين قائد جديد للقوات الروسية في أوكرانيا

اخبار العراق

قائد شرطة ميسان يوجه بحجز الدراجات التي لاتحمل مستمسكات رسمية

اخر الاخبار

المصممات الاماراتيات يخطفن الأنظار في “الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

معلومات عن انفجار “جسر القرم” .. وعبارات لوصل الجزيرة بروسيا

اخبار العراق

أربيل تستضيف ندوة نقاشية عن كتاب ” دين العقل … و فقه الواقع”

اخر الاخبار

تعيين قائد جديد للقوات الروسية في أوكرانيا

اخبار العراق

قائد شرطة ميسان يوجه بحجز الدراجات التي لاتحمل مستمسكات رسمية

اخر الاخبار

المصممات الاماراتيات يخطفن الأنظار في “الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات”

اخبار العراق

جورج منصور يتحدث عن ظلمات وكوابيس سجن ايفين المظلمة

اخبار العراق

نائب يعلن تعرضه للاغتيال.. ومصادر امنية تنفي

اخبار العراق

نائب يعلن تعرضه للاغتيال.. ومصادر امنية تنفي

اخر الاخبار

خبراء يحذرون من الإفراط في المشاهدة

اخبار العراق

ادراج القنطرة البيضاء في كربلاء  ضمن لائحة التراث العالمي للري

اخر الاخبار

نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين من روسيا وأوكرانيا

اخبار العراق

لمنعهم من تغطية انفجار..اعتداء بالضرب على صحفيين في اربيل

اخر الاخبار

السلطات الإيرانية تتبرأ من موت مهسا أميني و سارينا اسماعيل

اخبار العراق

تربية البصرة توجه بحجب المعلومات عن وسائل الاعلام

اخبار العراق

هل ستجد الحكومة حلاً لعدم انتشار المخدرات داخل العراق

اخر الاخبار

استمع.. حسين الجسمي ينشد للمولد النبوي الشريف

اخر الاخبار

ارمينيا تقبل رسميًا بأن قره باغ هي أرض أذربيجانية.!