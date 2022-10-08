أربيل تستضيف ندوة نقاشية عن كتاب ” دين العقل … و فقه الواقع”

المستقلة/- عقد معهد ” تنمية الديمقراطية” في هاولير ندوة نقاشيّة على مستوى نخبوي و تخصصي في حقول الفكر المعرفة ، فضلاً عن حضور إكاديمي – إعلامي ، حفلت بتقديمات و تعقيبات لعدد من ممن تدّاولوا بكتابة البحوث و المقالات و أواصر التقييم لكتاب الباحث و المفكر الكبير ” د. عبدالحسين شعبان ” المنضوي تحت مظلة عنوان ” دين العقل و فقه الواقع ” الصادر بطبعته الأولى عن مركز دراسات الوحدة العربيّة – بيروت منتصف العام/2021.

و تجلّى جهد ” د. شعبان ” في سوانح سعي مناظراته مع الفقيه ” أحمد الحسني البغدادي “، في خضم الجري لتتبع مخرجات هذه المناظرات المتسّمة بالشجاعة و دقة التصويب ما بين مرجع ديني جليل فقيه وعالم ، وما بين باحث ومفكر حصيف ساعٍ و مجرب بالوصول إلى ملامسة ضفاف الحقيقة ، و التي هي جوهر وأساس قيمة و ثراء ذلك الجهد المضني و الكبير لهذا الكتاب الضخم والفخم .

أدار عرى هذه الندوة بإقتدار و فهم واسع لمدركات ما يعتمل في ذهن و ملكات عقل وخبرة و تجربة المفكر ” عبدالحسين شعبان ” البروفيسور شيرزاد النجار” رئيس مجلس أمناء جامعة كوردستان، فيما قدم المداخلات عن الكتاب ” البروفسور نجدت صبري عقراوي ” عميد كلية الحقوق في جامعة صلاح الدين- سابقا- ، و”أ.د.أحمدعبدالمجيد ” الاكاديمي والاعلامي الكبير رئيس تحرير جريدة الزمان -طبعة العراق- ، ثم الاعلامي الرائد ” زيد الحلي ” الذي أفاد في مفتتح مداخلته بضرورة ترجمة هذا الكتاب الثر إلى اللغة الكوردية.

وقبل أن يفتح باب النقاش و التحاور مع الباحث و المفكر مؤلف الكتاب، كانت المداخلة الاخيرة للكاتب و الاعلامي ” حسن عبدالحميد.

يذكر أن منتدى الفكر العربي في عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية / عمان قد أقام حلقة نقاشية يوم 26 مايس الماضي في قاعة المنتدى الكبرى لمناقشة هذا المؤلف بمشاركة عدد مُنتخب من المفكرين و الاكاديميين من رجالات الفكر و الثقافة في العراق و الوطن العربي .