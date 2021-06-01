أربيل تستضيف ليلة الجمال

المستقلة/-علي كاظم تكليف/..نظمت مؤسسة السوسن العالمية مهرجانا فنيا في مدينة اربيل، شاركت فيه ملكات جمال لبنان وسوريا والعراق .

وحضر المهرجان الذي أقيم تحت شعار( ليلة الجمال في اربيل) في فندق رمادا بأربيل، عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والفنانين، والأطباء والشعراء والإعلاميين كذلك عدد من الملكات الجمال ( ملكة جمال القارات 2021 زهرة السيد , ملكة جمال اسيا سوريا سنا عطية, ملكة الملكات 2021 علا الريس”) .

وقالت سوسن السيد في كلمة لها أثناء افتتاح المهرجان :نظمنا هذا الحفل لمحبتنا لهذا البلد برغم من الظروف الصعبة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا الا ان الاصرار ورسالة المحبة والجمال دفعني الى تنظيم ليلة جمال في اربيل”.

واضافت” نسعى من خلال هذا الحفل تأصيل الثقافة السياحية في البلدان العربية لاسيما العراق وربط الفن ايضا بجميع انواعه بثقافة الشعوب وتاريخها. مؤكدة اكمال مسيرتها في تقديم الافضل للبلدان العربية .

من جانبهم عبرت الملكات عن سعادتهن بزيارتهن الاولى الى العراق ومشاركتهم في الحفل ، واكدن ان إقامة هذا الحفل من شأنه ان يعكس صورة إيجابية للعراق الذي اعتاد ان يحتضن الثقافات والفنون، ومن اجل مواكبة الموضة والجمال في العالم العربي والاجنبي .

وتضمن المهرجان عدة فقرات متنوعة تتراوح ما بين عروض أزياء كوردية تقليدية وعروض أزياء العصرية كذلك عروض ازياء لقصر الاميرات و أسعد خيّاط كما شهد الحفل فقرات طبية و فنية , وتخلل الحفل ايضا اغاني الطرب الجميل بدائها الفنان الكردي ميرا والنجم العراقي سيف عامر ونجوم كردستان ستار و الموسيقار هلكوت زاهر ,كذلك تضمن الحفل تكريم العديد من الشخصيات الفنية والطبية .