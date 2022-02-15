أربع مواجهات في بغداد والنجف ضمن الجولة 21 من الدوري العراقي

أربع مواجهات في بغداد والنجف ضمن الجولة 21 من الدوري العراقي

المستقلة /- تستمر مباريات الجولة الـ21 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بإقامة أربع مباريات في بغداد والنجف الاشرف.

وقال الناطق باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “مباريات الجولة 21 من دوري الكرة الممتاز، تستكمل اليوم بإقامة أربع مباريات في بغداد النجف”.

وأضاف أن “فريق أمانة بغداد يستضيف أربيل على ملعب بغداد، فيما يواجه نفط الوسط فريق نفط ميسان على ملعب النجف الأولمبي، بينما يواجه الزوراء ضيفه الديوانية في مباراة افتتاح ملعب الزوراء الجديد في العاصمة بغداد”.

وتابع أن “اللقاء الاخير سيجمع بين الجوية وضيفه سامراء على ملعب الشعب الدولي”، مشيراً إلى إن “المباريات ستقام بأوقات مختلفة”.

وتنطلق المباريات ظهراً وتختتم في العاشرة والنصف مساءً.