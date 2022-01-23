أربع سيدات عربيات على قائمة فوربس 50 فوق الـ 50 لعام 2022

المستقلة/- تضمنت قائمة فوربس 50 فوق الـ 50 لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كل من رجاء القرق وفاطمة الجابر وريا العاني من الإمارات العربية المتحدة والأردنية نادية السعيد ليكنّ من بين المؤسسات وقياديات الأعمال والسياسيات والعالمات والرائدات من مختلف المجالات على صفوف القائمة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة والأردن الدولتين الوحيدتين من بين الدول العربية الممثلتين في القائمة.

سيدات رائدات

تتصدر ريا العاني، 55 عامًا، التي تقيم في الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في المنطقة. قبل أن تتولى وظيفة مهندسة معمارية وتؤسس شركتها الخاصة RAW-NY، أكملت دراستها الجامعية في جامعة بغداد، وحصلت على درجة الدراسات العليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ومنذ ذلك الحين، نقلها عملها من موقع الأهوار التابع لليونسكو في جنوب العراق إلى مجمع أسباير الرياضي في قطر. تم اختيار العاني كواحدة من أفضل المهندسين المعماريين في الشرق الأوسط لسنوات. كانت المصممة المسؤولة عن معرض جناح العراق في إكسبو دبي 2020.

تأتي فاطمة الجابر، 56 عامًا، في المركز التالي بعد العاني، وتعتبر واحدة من أكثر السيدات نفوذًا في بلدها الأم. وتشغل الجابر الآن عضوية مجلس إدارة مجموعة الجابر، التي تضم 50 ألف موظف، أسسها والدها قبل أن تتولى منصب رئيس العمليات. كما تشغل الجابر منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة البشاير للاستثمار، وهي متجر استثماري بأصول تحت الإدارة بقيمة 22 مليار دولار تعمل في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط وآسيا.

تصدرت القرق قائمة أقوى سيدات الأعمال في فوربس الشرق الأوسط لعام 2021، وهذه ليست المرة الأولى التي تحل على قوائم فوربس. حيث احتلت الرئيسة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، والتي تشغل أيضًا منصب رئيسة مجلس دبي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة لغرفة تجارة وصناعة دبي. سلمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل عامين، وسام جوقة الشرف، لقب “فارس” لجهودها في تعزيز الشراكة بين فرنسا وبلدها الأصلي.

ويأتي ترتيبها بعد أكثر من شهر بقليل من اختيارها في المرتبة 92 لأقوى سيدات العالم، بعد المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا.

تعد نادية السعيد – التي شغلت منصب الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، ثالث أكبر بنك في الأردن من حيث الأصول منذ عام 2008 – الأردنية الوحيدة في القائمة. تعتبر المرأة البالغة من العمر 56 عامًا امرأة مؤثرة في عالم البنوك والتمويل في الشرق الأوسط.

وتعتبر امرأة مؤثرة في مجال الأعمال المصرفية والمالية في الشرق الأوسط، نمت أصول المصرف تحت قيادة السعيد بأكثر من أربع مرات على أساس موحد وبلغت 6.4 مليار دولار في عام 2019. أطلقت الأردنية برنامج سوق المرأة في البنك، شروق، لدعم المشاركة الاقتصادية النسائية في بلادها. وتحمل السعيد العديد من الألقاب، بما في ذلك وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية في عام 2004.

واحتلت المرتبة 34 في تصنيف أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2021 من فوربس الشرق الأوسط.

المصدر: Forbes Middle East Arabic Newsletter

ترجمة: ماري خوري