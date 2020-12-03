أرباح الذهب تقارب 11دولارا بنهاية تعاملات الخميس

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/- أنهى الذهب تعاملات اليوم الخميس على أرباح تقارب 11 دولارا مع انخفاض سعر الدولار لأدنى مستوياته خلال عامين ونصف.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمائة، أو ما يعادل 10.90 دولار، ليصل إلى مستوى 1841.10 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1838.20 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 90.74.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أرباح الذهب تقارب 11دولارا بنهاية تعاملات الخميس

اخبار العراق

ندوة دولية افتراضية لدعم  إستراتيجية العراق في مكافحة التطرّف

اخبار العراق

لجنة الشباب والرياضة النيابية تؤيد قرار المحكمة بإبطال انتخابات اللجنة الاولمبية

اخر الاخبار

معاقبة فنانة عراقية بمنعها من مزاولة عملها 6 اشهر

اخبار العراق

التطبيعية تصدر قرارها النهائي بخصوص عقوبة لاعب القوة الجوية

اخر الاخبار

البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأسبوع

اخر الاخبار

الدولار يواصل التراجع لأدنى مستوياته منذ أبريل 2018