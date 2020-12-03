أرباح الذهب تقارب 11دولارا بنهاية تعاملات الخميس

المستقلة/- أنهى الذهب تعاملات اليوم الخميس على أرباح تقارب 11 دولارا مع انخفاض سعر الدولار لأدنى مستوياته خلال عامين ونصف.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمائة، أو ما يعادل 10.90 دولار، ليصل إلى مستوى 1841.10 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1838.20 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 90.74.