أذكى الشعوب العربية في العالم.. فما ترتيب العراق ؟

المستقلة /- كان الحديث عن أصل الذكاء وكيفية قياسه هو موضع بحث بالنسبة لمئات العلماء عبر التاريخ، وبالرغم من الإجماع العلمي على موضوع أن الذكاء أمر نسبي ومصطلح واسع للغاية يصعب تحديده؛ إلا أن مقياس الـ IQ الشهير هو أكثر ما استخدم واعترف عليه في هذا المجال.

فيما يلي نستعرض عليكم ترتيب لأذكى الشعوب العربية (حسب نقاط الـ IQ)، بناءً على دراسة أجريت بين 2002-2006 من قبل عالم النفس البريطاني “ريتشارد لين” والبروفسور الفنلندي “تاتو فانهانين”، حيث شملت الدراسة أكثر من 80 بلدا.

الجدير بالذكر أن الباحثان قد لاحظا في الدراسة وجود علاقة متبادلة بين الدخل القومي ومستوى الذكاء كما لاحظوا وجود ترابط بين مستوى الذكاء ومعدلات النمو الاقتصادي والثروة القومية.

بدايةً وعلى الصعيد العالمي، احتلت هونغ كونغ المركز الأول عالميًا، محققة متوسط ذكاء يبلغ 108 نقطة. بينما جاءت كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية في المراتب الثانية والثالثة على التوالي. بينما كانت جمهورية غينيا الاستوائية هي أقل دولة على مقياس الذكاء (أي كيو) على مستوى العالم.

جاء في المرتبة الأولي العراق الذي حقق 87 نقطة على مقياس الذكاء، بينما كانت الكويت في المركز الثاني حيث حصل على 86 نقطة.

بينما كانت دولة اليمن في المرتبة الثالثة، حيث كان متوسط نقاط ذكاء شعبها في مقياس الـ iq يقارب من 85 نقطة.

وفي المركز الرابع تعادلت أربع دول عربية، لتحقق شعوبها نقاط متساوية على مقياس الذكاء، تلك الدول هي الأردن والمغرب والإمارات والسعودية، حصل كل منها على متوسط ذكاء يبلغ 84 نقطة.

هذا وقد اشتركت 6 دول عربية أخرى في المركز الخامس، الذي جاءت فيه دول الجزائر وتونس والبحرين وسوريا وليبيا وعمان بنفس المستوي والدرجة وهي 83 نقطة.

بينما احتلت لبنان المركز السادس بـ 82 نقطة، فيما جاءت مصر في المركز السابع بـ 81 نقطة، تليها دولة قطر في المركز الثامن بعدد نقاط قدرة 78، في حين احتلت موريتانيا المركز التاسع بـ 76 نقطة، وجاءت السودان في المركز العاشر والأخير بعدد نقاط قدره 71 على مقياس الذكاء “آي كيو”.