أذربيجان  خلقت  مشهدًا سياسيًا جديدًا في جنوب القوقاز: الخيار لأرمينيا

هاشم محمدوف

مستشرق وباحث من أذربيجان

أنهت حرب قره باغ الثانية العادلة احتلالًا استمر قرابة 30 عامًا ، ونفذت القانون الدولي الذي لم يتم تطبيقه خلال تلك الفترة ، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولية.

حرب 44 يوم خلقت حقائق جديدة في المنطقة.حيث أنتجت الحرب النصر العظيم لاذربيجان وجيشها الباسل وأن أذربيجان عملت بجد لسنوات عديدة لاستعادة وحدة أراضيها عن طريق استعادة الاراضي المحتلة من الارمن الغاصبين . بقيادة الرئيس إلهام علييف ، وأصبحت القوات المسلحة الأذربيجانية هي الأقوى في المنطقة ، وتحولت الدبلوماسية الأذربيجانية من الدفاع إلى التكتيكات الهجومية ، وتحققت نتائج مهمة في فضح سياسة أرمينيا العدوانية على المنابر الدولية.

في الوقت نفسه ، نجح الرئيس إلهام علييف في جعل أذربيجان لاعبا مركزيا في الاقتصاد والسياسة الدولية.أذربيجان هي البادئ والمشارك في المشاريع الدولية مثل خطوط أنابيب النفط ، وممر الغاز الجنوبي ، وخط سكة حديد باكو – تبليسي – كارس ، وممرات النقل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.أذربيجان هي أيضا جسر بين الشرق والغرب ، وهي مركز يلتقي فيه قطبان سياسيان في العالم ويناقشان القضايا العالمية.

ليس من قبيل المصادفة أن القيادة العسكرية الروسية والولايات المتحدة، بما في ذلك الناتو ، اجتمعت بشكل متكرر في باكو.أ

نشأت أذربيجان أيضًا نموذجًا دوليًا في مكافحة جائحة COVID-19 ، الذي أصبح كارثة عالمية.وعلى وجه الخصوص ، لعب الرئيس إلهام علييف دورًا استثنائيًا في بناء مجتمع عالمي ضد هذه الآفة المشتركة.نظم الزعيم الأذربيجاني نضالا مشتركا لمنظمة الدول التركية ضد كوفيد -19 ، ثم حقق نفس الوحدة بين الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.ثم أخذ هذه التجربة إلى المسرح العالمي.

ليس من قبيل المصادفة أن جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة فيروس كورونا قد عقدت بمبادرة من رئيس أذربيجان.

كل هذا عزز مكانة أذربيجان الدولية وأدى إلى إضعاف أرمينيا التي احتلت الأراضي الأذربيجانية.

كما واجهت أرمينيا ، التي تخضع لحصار النقل في المنطقة بسبب سياسة الاحتلال ، حصارًا سياسيًا في العالم.وفي النهاية ، وضع حدًا لاحتلال الأراضي الأذربيجانية التي كان لها جيش قوي ودبلوماسية قوية ومكانة عظيمة وقائد قوي في الحرب الوطنية العظمى ، وأعاد وحدة أراضيها.وهكذا ، فإن أذربيجان قد أوفت بالمبدأ الأساسي للقانون الدولي ، مثل عدم المساس بسلامة أراضيها دول الجوار .

وبقيت أرمينيا، المهزومة في الحرب، في التاريخ باعتبارها الدولة التي وقعت على أول استسلام في القرن الحادي والعشرين.

نحن نعيش بالفعل في فترة ما بعد الحرب وما بعد الصراع. هذه الفترة لها حقائقها ومتطلباتها.أولا ، تقوم أذربيجان بأعمال ترميم واسعة النطاق في الأراضي المحررة.

إن مشاركة الشركات من مختلف البلدان في أعمال الترميم توسع فرص التعاون الجديدة في المنطقة.ثانيًا ، إن الواقع الجديد الذي أوجدته أذربيجان يعد بفوائد سياسية واقتصادية لجميع دول المنطقة. قد يكون شكل 3 + 3 (تركيا وروسيا وإيران وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا) هو الشكل الأكثر تفرداً للتعاون السياسي في المنطقة.في الوقت نفسه ، فإن افتتاح ممر زنغازور الاستراتيجي يمكن أن يعزز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة. حاليا ، يجري العمل على إقامة تعاون سياسي واقتصادي.ثالثًا ، أرمينيا ، التي احتلت أراضي أذربيجان منذ ما يقرب من 30 عامًا ، لم تظهر أي عداء خلال فترة ما بعد الحرب.على العكس من ذلك ، تريد أن تكسر البلاد الحصار وتطبيع العلاقات.الخطوة الوحيدة التي يجب على أرمينيا اتخاذها هي التوقيع على اتفاقية سلام دائم والتخلي عن مطالبها الإقليمية التي عانت منها لسنوات. أذربيجان دولة منتصرة هي التي تحدد الظروف في المنطقة.لن تخسر أرمينيا أي شيء إذا لم تأت إلى عملية السلام. الخاسر سيكون أرمينيا نفسها. الآن الخيار لهم.