أدوية سامراء تحقـق ارباحا بقيمـة 6 مليارات دينـار خلال ستة اشهر

المستقلة/- اعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء ، الاثنين، تحقيقها 6 مليارات دينار كأرباح انتاجية ، مبينة ان ، نسبة التطور بلغت ( ٣٠% ) عن نفس الفترة من العام الماضـي .

وقـال مُدير مصنع أدوية سامراء زيـاد أحمـد عبـد اللّه في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أنَّ ” الشركة حققت زيادة ملحوظة في قيمة برنامجها الإنتاجي للفترة من ١/ ٦/ ٢٠٢٢ ولغايـة ١/ ١٢/ ٢٠٢٢ حيث بلغت ( ١٦,٨٤٠,٦٦٤ ) مليار دينار “.

واضاف ان “َ نسبة الزيادة المُتحققة بلغت ( ٣٠% ) مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي ٢٠٢١ حيث بلغت قيمة البرنامج الإنتاجي ( ١٢,٩٩٨,٧٩٩ ) مليار دينار “.

واكد عبد الله ان “البرنامج الإنتاجي يشهد تصاعُداً جيداً وحسب العقود المُبرمة لتجهيز الوكالة التسويقية التخصُصية والسوق المحلية ووزارة الصحـة “.

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