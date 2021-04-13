”أدنوك“ للإمداد تستحوذ على ناقلتي نفط عملاقتين جديدتين

المستقلة /- واصلت مجموعة ”أدنوك“ للإمداد والخدمات، التوسع الإستراتيجي إذ استحوذت على ناقلتي نفط عملاقتين جديدتين.

وقالت المجموعة الإماراتية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إن ”زيادة القدرة يدعم تعهد مجموعة أدنوك برفع طاقة إنتاج النفط الخام 25 بالمئة على مدار العقد المقبل“.

وأوضحت ”أدنوك“ أن ”عمليات الاستحواذ الجديدة تشمل ناقلة خام عملاقة حديثة البناء، مجهزة بتكنولوجيا الوقود الثنائي، من المتوقع تسليمها في الربع الأول من 2023 وسفينة موجودة بالفعل من المقرر انضمامها للأسطول في الربع الثاني من 2021“.