أخيرا.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

شيرين بو عاقلة بعد تعرضها لاطلاق النار

المستقلة/- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إن التحقيقات الإسرائيلية في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلصت إلى أنه من المحتمل أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق عليها الرصاص دون قصد، لكن لم يتم استهدافها عمدا.

وقُتلت أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، بالرصاص في 11 مايو/ أيار أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين المضطربة بالضفة الغربية المحتلة في ظروف لا تزال محل اختلاف شديد.

وجاء في بيان عن التحقيق نُشر يوم الإثنين “يوجد احتمال كبير بأن تكون السيدة أبو عاقلة قد أصيبت بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي التي أُطلقت باتجاه مسلحين فلسطينيين”.  مدعيا في الوقت نفسه أنه من المحتمل أيضا أن تكون قد أصيبت برصاص مسلحين فلسطينيين.

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