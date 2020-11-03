أخطار فيروس كورونا على الحوامل

المستقلة … مع مطلع العام الحالي بدأ العالم باستقبال جائحة فيروس كورونا الاي غيرت شكل حياتنا تماما و اثرت عليها بشكل غير مألوف حتى بات الصغير متأثرا بها والكبير وجميع الاشخاص بكافة الاعمار والأجناس.

ومع انتشار الفيروس اكثر في العالم بدأت العديد من الدراسات التي تحذر من مخاطر فيروس كورونا لمختلف الاشخاص والحالات التي يمرون بها، ولعل اهمها الحوامل واخطار فيروس كورونا عليهن.

اقرأ أيضاً: فائدة الكمامة او قناع الوجه .. هل تحميك من فيروس كورونا؟

حيث اظهرت الإحصاءات الأميركية، أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا أكثر عرضة للوفاة والمرض الشديد مقارنة بالنساء غير الحوامل.

وبحسب دراسة أمريكية فأن النساء الحوامل المصابات بالفيروس هن أكثر عرضة للولادة المبكرة.

و أضافت الدراية أنه من بين 3912 مولودًا، كان 12.9 % منهم خدجًا، مقارنة بـ 10.2 بالمائة بين عموم سكان الولايات المتحدة في عام 2019.