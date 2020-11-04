أخطاء قاتلة يجب تجنبها عند شحن الهاتف

المستقلة /- نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن الأخطاء الشائعة التي يجب التوقف عن ارتكابها عند شحن الهاتف.

وقال الموقع، في تقريره، إن الطريقة الخاطئة التي تشحن بها هاتفك لا تؤثر على سعر فواتير الكهرباء وسلامتك فقط بل من شأنها أن تتلف بطارية الهاتف أيضا. فمن المعلوم أن عمر بطاريات الهواتف الذكية محدود ولكي تجعلها تدوم لفترة أطول، يُنصح بتجنب شحنها إلى حد بلوغ نسبة 100 بالمئة أو استنفاذها بشكل كلي. عليك اتباع هذه النصائح حول الطريقة الصحيحة لشحن هاتفك، حتى تتمكن من استخدامه بأفضل طريقة ممكنة وتتجنب أي مخاطر.

1. ترك الشاحن في المقبس باستمرار

أفاد الموقع بأن الشاحن يستهلك الطاقة باستمرار عندما يكون في المقبس حتى إذا لم يكن موصولا بالهاتف، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من فواتير الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يطلق المحول الكهربائي الحرارة التي يمكن أن تتراكم ببطء وتتسبب في اشتعال النيران في أي شيء، وإذا كان الهواء في الغرفة رطبًا بما فيه الكفاية، يمكن أن يتسبب حدوث دارة مقصورة في الشاحن في نشوب حريق. لذلك، عليك أن تفصل الشاحن من المقبس فور الانتهاء من استخدامه.

2. شحن البطارية حتى 100 بالمئة

إذا قمت بشحن بطارية هاتفك إلى 100 بالمئة في كل مرة، فسيؤدي ذلك إلى تقصير عمرها. لذلك، يُفضل شحن البطارية بالكامل مرة واحدة في الشهر والحرص على إبقاء نسبة شحنها بين 20 و80 بالمئة في أغلب الأوقات.

3. استنفاذ البطارية بالكامل قبل شحنها مرة أخرى

إن استعمال الهاتف إلى حد نفاذ البطارية بالكامل من شأنه أن يُقصر من عمر بطارية هاتفك شيئا فشيئا.

4. شحن الهاتف طوال الليل

إذا تركت هاتفك في الشاحن طوال الليل، فسوف تهدر الكهرباء وستُشحن البطارية أكثر من اللازم، مما سيؤدي كذلك إلى إتلاف البطارية. كما يُنصح بتجنب ترك الهاتف موصولا بالشاحن طوال الليل خوفا من ارتفاع درجة حرارته.

5. استخدام الهاتف أثناء الشحن

يجب ألا تستمر في استنزاف بطارية هاتفك أثناء شحنه نظرا لأن ذلك يسلط ضغطا مضاعفا على البطارية، التي تحاول القيام بمهمتين في آن واحد. إذا اتصل بك شخص ما أثناء شحن الهاتف، يمكنك فصل الهاتف والشاحن من المقبس ثم إعادة شحنه مرة أخرى فور إنهاء المكالمة.

6. شحن الهاتف حتى عندما تكون البطارية في نسبة أعلى من 20 بالمئة

أوضح الموقع أن شحن هاتفك باستمرار من شأنه أن يلحق الضرر بالبطارية. لذلك، أفضل طريقة لاستخدام البطارية هي شحنها فقط عند الحاجة، أي عندما تكون أقل من 20 بالمئة أو 5 بالمئة على أقل تقدير.

7. ترك غطاء الهاتف أثناء الشحن

تُعتبر الحرارة من بين الأعداء اللدودين للبطاريات. وعندما يُشحن الهاتف بغطائه، تحاصر الحرارة التي يصدرها الأمر الذي سيؤدي إلى تسخين البطارية والمكونات الداخلية الأخرى للهاتف. يُنصح بإزالة غلاف الهاتف قبل شحنه لكي تستطيع البطارية أن “تتنفس”.

8. استخدام شواحن زهيدة الثمن

لكل هاتف شاحن يُوافقه، ولا يجب استبداله بآخر يحمل علامة تجارية مغايرة. إذا لم تستخدم الشاحن المناسب، فقد تكون الطاقة المنقولة إلى البطارية لا تتوافق مع احتياجاتها، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها أو إلى تباطؤ عملية الشحن. أفضل شاحن لهاتفك هو الشاحن الذي تستلمه عند شرائه. إذا كسرته أو فقدته، يمكنك دائمًا إعادة شرائه، ولكن تأكد أنه من نفس الطراز.

9. استخدام تطبيقات بطارية غير معروفة تتسبب في إتلافها

أكد الموقع أن التطبيقات المجانية قد تكون مفيدة لتتبع أداء بطاريتك، ولكن يجب أن تكون حذرا بشأنها. قد تضع التطبيقات التي طورتها مصادر غير معروفة ولم تقيمها الشركات المصنعة للهواتف الذكية البطارية تحت الضغط وتُنزّل الإعلانات على هاتفك. قبل تنزيل التطبيق، عليك أن تتحقق من مصدره لتتأكد من مدى موثوقيته.

10. شحن هاتفك من الحاسوب المحمول

عادة ما تُستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة لشحن الهواتف، ولكنها تستغرق وقتًا أطول من المقابس العادية. وإذا كنت تريد شحن هاتفك بشكل أسرع وبأفضل طريقة ممكنة، عليك أن تستخدم مقبس الحائط باستمرار.